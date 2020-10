Des chercheurs en cybersécurité viennent de dénicher 21 nouvelles applications infectées par un malware, lesquelles étaient disponibles sur le Play Store. Au total, ces apps ont été téléchargées près de huit millions de fois.

Les chercheurs en cybersécurité d’Avast viennent tout juste de révéler 21 nouvelles applications vérolées qui étaient en libre circulation sur le Play Store de Google. Les chercheurs ont décelé la présence d’un malware dans ces applications. Celui-ci, baptisé HiddenAds, n’est pas foncièrement dangereux pour les utilisateurs, comme c’était le cas de Joker qui avait contaminé 17 applications du Play Store et dont nous vous parlions fin septembre. Ici, HiddenAds se permet d’outrepasser les autorisations d’Android afin d’afficher des publicités un peu partout sur un smartphone infecté. Cela permet, en outre, aux hackers de générer des revenus sur votre dos. Avast précise que toutes ces applications ont bel et bien été supprimées du Play Store par Google. Il n’est, certes, plus possible de les installer, mais elles peuvent toujours être présentes sur votre smartphone si vous les aviez préalablement installées.

Au total, ces 21 applications ont été installées sur près de huit millions d’appareils. C’est peu, mais suffisant pour effectuer une petite vérification, d’autant plus que leur fonctionnement est vicieux : une fois installées, ces apps sont masquées sur l’écran d’accueil du smartphone infecté. Il se pourrait donc qu’un utilisateur ait installé l’une d’entre elles et n’ait jamais pris le soin de fouiller en détail son smartphone pour la désinstaller. Heureusement, cela reste possible de le faire en passant par la bibliothèque d’applications d’Android, disponible dans les réglages de votre appareil. On ne saurait trop vous conseiller d’aller y faire un petit tour pour vérifier si l’une de ces 21 applications ne s’y trouve pas. Voici la liste complète :

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – New

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Money Destroyer

Desert Against

Cream Trip – NEW

Props Rescue