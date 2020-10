WhatsApp proposera bientôt la reconnaissance faciale sur Android

L’application de messagerie devrait très prochainement permettre à ses utilisateurs Android d’utiliser la reconnaissance biométrique pour le déverrouillage.

Déjà disponible pour les utilisateurs de la marque à la pomme, le déverrouillage biométrique de WhatsApp répond toujours aux abonnés absents sur les smartphones et tablettes Android. Ce manquement, en comparaison de la version iOS, devrait prochainement être corrigé, du moins si l’on en croit les informations du site WABetaInfo. Après avoir pris en main la version bêta de la mise à jour 2.20.203.3 de la plateforme de messagerie, ce dernier est en effet parvenu à découvrir une nouvelle option destinée aux appareils tournants sous Google. En lieu et place du menu « Verrouillage par empreinte digitale », l’application proposera désormais l’onglet « Verrouillage biométrique » pour les appareils compatibles avec la reconnaissance faciale. Tandis que l’actuelle version de WhatsApp proposait seulement de sécuriser ses données avec son empreinte digitale sur les terminaux Android, la nouvelle mouture du service de Facebook permettra désormais d’utiliser également “votre visage, ou tout autre identifiant unique pour ouvrir WhatsApp”.

Pas de changement en revanche du côté des paramètres de verrouillage, qui proposeront à l’utilisateur de sécuriser son téléphone après chaque utilisation, ou après 30 minutes d’inactivité. Plusieurs autres nouveautés devraient également être au programme de la prochaine mise à jour de l’application. Toujours selon les informations de WABetaInfo, il sera désormais possible de rejoindre une conversation de groupe ratée, à condition évidemment que cette dernière soit toujours en cours. Dans un avenir plus lointain, l’application devrait également permettre de passer des appels vocaux et vidéo directement depuis la version PC, tandis que sur smartphone, les achats in-app pourraient bientôt faire leur apparition, notamment grâce à l’intégration des paiements directement depuis WhatsApp. Enfin, le support multi-terminal, permettant enfin de se connecter à un même compte depuis plusieurs appareils, semble d’ores et déjà en cours de développement.