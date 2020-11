[Bon Plan] Le Xiaomi Mi Note 10 perd 100 euros chez Cdiscount

Cdiscount propose aujourd’hui le Xiaomi Mi Note 10 à 429 euros : une réduction de 100 euros par rapport à son tarif de lancement.

Lancé en fin d’année 2019, le Xiaomi Mi Note 10 a la particularité d’intégrer un module photo à 5 capteurs, dont un principal de 108 mpx. Et ce que cela en fait un excellent smartphone en photo ? Plutôt. Mais à 429 euros au lieu de 529 c’est un assurément un bon rapport qualité-prix.

Le Redmi Note 10 en détail

Ce qui fait le sel du Mi Note 10 c’est avant tout sa « penta-caméra » comme l’a surnommée Xiaomi. Plutôt qu’un long discours, voici la configuration :

capteur principal de 108 mégapixels

ultra grand-angle de 20 mégapixels

téléphoto 2x de 12 mégapixels

téléphoto 5x de 5 mégapixels

objectif macro de 2 mégapixels

En clair, vous avez toute la polyvalence que vous souhaitez, mais il n’y a pas que la photo dans la vie. Le Mi Note 10 est aussi équipé d’un écran de 6,47 pouces AMOLED Full HD+ 2340 x 1080 pixels, avec une encoche « goutte d’eau » au centre de la dalle.

Il est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, octa-core, jusqu’à 2,2 GHz, accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Mi Note 10 dispose d’un port jack 3.5mm et surtout d’une batterie de 5260mAh avec charge rapide (un chargeur de 30W est inclus dans la boite).