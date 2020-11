Apple : l’iPhone 12 Mini ne se chargera en fait qu’à 12W via MagSafe

Contrairement à ses grands frères, l’iPhone 12 Mini ne se rechargera pas à 15W mais à 12W via le nouveau connecteur MagSafe. Reste à savoir si sa petite batterie compensera cette baisse d’intensité.

Contrairement au line-up des années précédentes, en 2020, Apple a choisi de lancer non pas trois mais quatre smartphones. Le petit nouveau de la bande, c’est l’iPhone 12 Mini, un smartphone compact avec écran OLED de 5,4 pouces qui ravira les amateurs de petits appareils – devenus très rares sur le marché. On pouvait penser que ce petit modèle ne ferait de concessions que sur son autonomie en raison de sa taille réduite. Il aurait finalement une autre différence avec l’iPhone 12. Tous comme son grand frère, le smartphone est bien équipé de nouveaux aimants au dos afin d’utiliser le nouveau système de rechargement magnétique d’Apple, le MagSafe. Néanmoins, à la différence des iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, capables d’être rechargés à 15W grâce au MagSafe, l’iPhone 12 Mini devra se contenter de seulement 12W. C’est en tout cas ce qu’indique la firme dans une nouvelle page de son site apple.com et détaillant le MagSafe.

Tant que le smartphone n’est pas sorti et qu’il n’a pas encore été désossé, il est difficile de savoir pourquoi Apple a décidé d’abaisser la puissance de la charge en MagSafe sur ce modèle. On image néanmoins qu’avec sa petite taille, l’iPhone 12 Mini est doté d’une batterie plus modeste que ses grands frères, et qu’elle nécessitera logiquement moins de puissance pour être rechargée entièrement que la batterie de l’iPhone 12 ou des modèles « Pro ». À l’usage, ces 3W de différences ne devraient donc probablement pas se ressentir. Pour rappel, l’iPhone 12 Mini sera disponible à la précommande ce vendredi 6 novembre pour une sortie le 13 novembre prochain, aux côtés de l’iPhone 12 Pro Max. Cette année, Apple a choisi d’espacer la sortie de ses iPhone 12 et iPhone 12 Pro de ses variantes « Max » et « Mini ».