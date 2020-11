Les aéronefs microscopiques de L’aventure intérieure ou d’Il était une fois la vie sont aujourd’hui presque une réalité. Des chercheurs de l’université de Leiden (ou Leyde), la plus ancienne faculté des Pays-Bas, sont parvenus à reproduire l’USS Voyager, le vaisseau spatial de la série Star Trek : Voyager, à une taille microscopique et de le rendre capable de se mouvoir dans un liquide. Ils détaillent leur expérience aujourd’hui dans une étude publiée dans la revue Soft Matter. À l’image, justement, de l’épisode de la série animée Star Trek, « L’incident Terratin« , le légendaire vaisseau de classe Intrépide de la Starfleet ainsi reconstitué a été réduit à seulement une dizaine de microns (µm, 10-6 m ou un millième de millimètre).

