LG va présenter un smartphone à écran enroulable

La marque pourrait bientôt se lancer sur le marché des smartphones enroulables, avec ce projet d’écran rétractable.

Il y a un an à peine, LG présentait un ambitieux téléviseur à écran enroulable lors du CES 2019. Aujourd’hui disponible sur le marché américain, le produit semble avoir donné quelques idées à l’entreprise coréenne, qui pourrait bientôt décliner sa technologie sur smartphone, rapporte le site LetsGoDigital. En effet, la marque avait déjà déposé en août dernier, un brevet auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), visant à définir un nouveau concept de “terminal mobile roll-side” plutôt explicite. Quelques mois plus tard, c’est auprès de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) que le média américain a retrouvé la trace du fameux terminal enroulable.

Après un premier concept de téléphone enroulable dévoilé par la marque TCL il y a quelques jours, c’est donc au tour de LG de teaser l’arrivée d’une nouvelle technologie censée révolutionner notre approche du smartphone, seulement quelques mois après l’annonce de son modèle original Wing. Pour le moment connu sous le nom de code « Project B », ce nouvel appareil pourrait être présenté d’ici quelques mois à peine, en mars prochain si l’on en croit les dernières rumeurs. Il pourrait ainsi embarquer un écran OLED, ainsi qu’un boîtier métallique, et serait capable de faire coulisser certains de ses côtés, afin de passer du format smartphone au format tablette d’un simple geste, sans épaisseur superflue.

Évidemment, si un tel concept semble bel et bien être à l’essai chez le constructeur coréen, rien ne confirme pour le moment qu’il sera disponible un jour à l’achat. Il s’agit donc de prendre ces informations avec précaution. De plus, si le roll-side venait un jour à être commercialisé, il pourrait coûter très cher, comme l’étaient les premiers téléphones pliables au moment de leur sortie il y a quelques années. À titre de comparaison, le téléviseur LG Signature OLED TV RX bénéficiant de la même technologie, est actuellement vendu près de 60 000$ dans se version 65 pouces aux États-Unis.