Spotify fonctionne maintenant sur l’Apple Watch sans iPhone

Spotify déploie actuellement une option qui va changer la donne pour beaucoup d’utilisateurs. Elle permettra aux propriétaires d’une Apple Watch d’utiliser l’application sans que leur montre ne soit connectée directement à leur iPhone.

Qui a dit qu’il était encore utile de transporter son smartphone partout ? Avec l’Apple Watch, la marque à la pomme permet à de nombreux utilisateurs de se désolidariser de leur iPhone. Sa montre connectée donne en effet la possibilité de passer des appels, répondre à des messages, recevoir des notifications et profiter de certaines applications sans que l’une soit en présence de l’autre. Concrètement, l’Apple Watch – selon son modèle et selon le forfait souscrit chez le bon opérateur* – peut bénéficier d’une connexion internet directe avec les réseaux mobiles LTE, comme la 4G. Aujourd’hui, cette option se réalise de manière d’autant plus tangible pour les mélomanes et les aficionados de podcasts.

Deux ans après l’ajout de l’application de streaming musical Spotify sur sa montre, Apple lui permet désormais de fonctionner de sans un iPhone à proximité, seulement en WiFi, en intérieur, ou grâce à la connexion LTE de la smartwatch, en extérieur. EnGagdet confirme qu’une version bêta de cette option est actuellement déployée aux États-Unis et, probablement, à l’international. « Après une période de test initiale, nous allons déployer cette nouvelle capacité de streaming de Spotify sur l’Apple Watch très bientôt, a déclaré un porte-parole de la plateforme suédoise. Nous sommes déterminés à développer des expériences qui permettent à nos utilisateurs d’écouter Spotify de quelque manière que ce soit, quel que soit leur terminal, où et quand ils le souhaitent. »

* En France, seuls Orange et SFR proposent des forfaits autorisant la connexion LTE pour les modèles suivants de l’Apple Watch : Apple Watch Series 6 (A2375 (40 mm) et A2376 (44 mm)) et Apple Watch SE (A2355 (40 mm) et A2356 (44 mm)).