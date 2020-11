Même après 10 lavages, les masques chirurgicaux restent efficaces

Après des tests et analyses réalisés dans les règles de l’art, l’UFC Que Choisir conclu que des masques chirurgicaux à usage unique restent plus efficace après 10 lavages qu’un masque en tissu neuf.

Le célèbre magazine d’association de consommateurs « UFC Que Choisir » a mené son enquête sur l’efficacité des masques chirurgicaux après avoir été lavé plusieurs fois. Et surprise, même après 10 lavages, ces derniers se révèlent être toujours efficaces.

Concrètement, pour procéder à ce test, le magazine a acheté trois modèles différents de masques chirurgicaux en grande surface et en pharmacie. Ils ont été lavés 10 fois d’affilée à la machine à 60°, et sur les trois, les propriétés de filtration sont quasi intactes. Dans le meilleur des cas, le niveau de filtration reste à 100%, et dans le pire des cas, elle diminue de 98% à 90% après 10 lavages. Ces chiffres restent supérieurs ou égaux aux exigences de filtration minimales imposées pour un masque en tissu de la norme officielle Afnor/DGA, fixée à 90% pour un masque neuf de catégorie 1, et 70% de catégorie 2. Autrement dit, il est donc au moins aussi sûr de réutiliser un masque chirurgical lavé qu’un masque neuf en tissu vendu certifié Afnor/DGA.

Contre toute attente, le lavage ne détériore pas le masque, ni même un passage en sèche-linge et un repassage. Pour les trois modèles testés ici, ils sont restés intact avec de multiples lavages, y compris les élastiques. C’est donc une excellente nouvelle d’un point de vue sanitaire, mais aussi pour le porte-monnaie des Français, puisque les masques chirurgicaux sont bien moins onéreux que les masques en tissu. Surle plan écologique, c’est également un très bonne nouvelle : cela devrait permettre de grandement limiter la quantité de masques jetés à la poubelle, et par conséquent d’en réduire la production.