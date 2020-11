Un abonnement Google One pour profiter de toutes les fonctions de Google Photos

Google a l’intention de faire payer certaines des fonctions de son application Photos, à en croire plusieurs fuites. Pour en profiter, il faudra s’abonner à l’offre Google One.

L’application Google Photos est très utilisée pour plusieurs très bonnes raisons : elle est gratuite, et l’app offre de nombreuses fonctions d’édition très puissantes qui utilisent les technologies d’intelligence artificielle du moteur de recherche. C’est ce qui la rend d’ailleurs si pratique ! Mais la gratuité pourrait être remise en cause.

Google Photos de moins en moins gratuit

XDA Developers a trouvé dans le code de l’APK de Google Photos plusieurs références à un paywall pour débloquer des fonctions d’édition supplémentaires dans l’application. En l’occurrence, il s’agit de l’effet Color Pop, disponible depuis 2018 et qui était jusqu’à présent proposé gratuitement. L’effet, qui bascule l’arrière-plan en noir et blanc sans rien toucher aux couleurs du sujet, est bien réalisé et visiblement, Google pense qu’il est suffisamment utilisé pour être placé derrière une barrière payante.

Pour débloquer la fonction, il faut être abonné à Google One, qui offre notamment du stockage supplémentaire, un service de sauvegarde ou encore un VPN dans le forfait le plus cher. À l’heure actuelle, seul l’effet Pop Color est derrière un paywall, mais Google a sans doute l’intention d’en ajouter d’autres. La version 5.18 de Google Photos, qui contient ces références à cet abonnement, comprend également des suggestions de modification des images ainsi qu’une fonction d’amélioration du ciel dans les photos.

Google Photos tient une place de plus en plus importante dans l’offre de services de Google. En plus de ce paywall, l’application intègre un service d’impression de photos (10 impressions chaque mois pour 6,99 $).