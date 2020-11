OnePlus Nord SE : un nouveau smartphone Nord en préparation

OnePlus a su créer l’événement autour du Nord, qui est devenu une gamme à part entière. Un nouveau modèle va rejoindre la famille qui ne cesse de s’agrandir !

Lancé il y a moins de six mois, le OnePlus Nord est devenu un best-seller sur lequel le constructeur a l’intention de capitaliser. Fin octobre, OnePlus dévoilait les Nord N10 5G et Nord 100, deux smartphones milieu de gamme bien équipés à des prix oscillant entre 199 € et 349 €. Le fabricant ne veut pas s’arrêter en si bon chemin : un quatrième modèle est en préparation selon une nouvelle fuite !

La famille s’agrandit

Le OnePlus Nord SE, puisque c’est de lui dont il s’agit, aurait pour principale caractéristique technique une recharge filaire extrêmement rapide. Il devrait être compatible Warp Charge 65 (65 watts), une technologie apparue dans le OnePlus 8T. Et comme le 8T, le Nord SE embarquerait une batterie d’une capacité de 4.500 mAh. Elle se chargera à 100 % en 40 minutes seulement.

À l’instar du Nord, ce futur OnePlus Nord SE intégrerait un écran AMOLED (au lieu du LCD des Nord N10 5G et N100). À l’heure actuelle, ce sont les seules spécifications que l’on connait pour le smartphone, même s’il est possible que ce nouvel appareil soit très proche du Nord avec son Snapdragon 765G.

Il faudra prendre son mal en patience avant de le découvrir plus en détails : le Nord SE devrait en effet sortir peu de temps avec le OnePlus 9, attendu pour le mois de mars. Le Nord N10 5G et N100 ont été dévoilés 12 jours après le OnePlus 8T, donc le Nord SE pourrait apparaitre assez rapidement après le OnePlus 9.

Le constructeur viserait les marchés européen et indien pour le Nord SE, mais pas les acheteurs américains qui pourraient se contenter des Nord N10 5G et N100. OnePlus semble de plus en plus miser sur une stratégie régionale pour ses différents appareils, et ce futur smartphone le confirme. Rendez-vous au printemps prochain !