Playstation, Xbox ou Switch : Back Market reprend votre ancienne console

Avec l’arrivée de la Next Gen, nombreux seront ceux qui délaisseront leur ancienne console. Plutôt que de la laisser trainer indéfiniment chez vous : faites de la place et évitez le gâchis électronique en la revendant sur Back Market.

Le mois de novembre 2020 est à marquer d’une pierre blanche pour les joueurs. C’est ce mois-ci que les nouvelles consoles de salon sont commercialisées. Si vous en avez acheté une, il y a fort à parier que vous allez délaisser votre ancienne machine au profit de votre PS5 ou Xbox Series X / S.

Avec Back Market, vous pouvez désormais facilement faire de la place chez vous tout en évitant le gâchis électronique. Le leader des produits reconditionnés propose désormais un service pour reprendre et estimer votre console très facilement. Et cela peut vous rapporter jusqu’à 223 euros, c’est le montant maximal proposé pour la reprise d’une Nintendo Switch.

Estimez votre console avec Back Market

Pour estimer votre console, il suffit de se rendre sur la page dédiée de la plateforme et de renseigner les informations relatives à votre machine : marque, référence, nombre de manettes et enfin état général sont les principaux critères demandés.

Une fois toutes les informations précisément renseignées, Back Market vous donnera immédiatement une estimation du prix de votre matériel. Par exemple, pour une PS4 Pro 1 To « comme neuve » avec deux manettes, les partenaires de Back Market proposent jusqu’à 160 euros. Voilà de quoi amortir simplement l’achat de votre console Next Gen ou de tout autre matériel.

Le processus d’envoi de votre console

Si l’offre vous convient, vous pourrez ensuite poursuivre la procédure. Vous devrez alors préparer votre console en l’emballant soigneusement avec les câbles et les accessoires déclarés. Il faudra ensuite vous rendre dans le bureau de poste le plus proche (ils sont ouverts pendant le confinement) et envoyer gratuitement le colis à Back Market. L’envoi est également assuré à hauteur de sa valeur.

Une fois reçu, Back Market examinera votre colis et s’assurera que le matériel est bien dans l’état décrit initialement. Si tel est le cas, le paiement sera confirmé et envoyé par virement bancaire après avoir fourni votre RIB.

Pourquoi revendre votre console avec Back Market ?

Passer par Back Market pour revendre votre console a plusieurs avantages. Le premier est sans doute celui de ne pas avoir à chercher soi-même un acheteur pour votre ancienne console, mais il y en a bien d’autres. On pourra citer :

Le prix. Vous avez toujours la meilleure offre parmi celles des acheteurs professionnels.

La simplicité. Il suffit de quelques clics pour revendre sa machine. L’envoi est gratuit.

La sécurité. Les acheteurs sont des professionnels vérifiés. L’envoi assuré à sa valeur et le paiement est effectué par virement bancaire.

Écoresponsable. Vous offrez une deuxième vie aux appareils, même cassés.

Achetez votre console moins cher avec l’offre de reprise

Back Market propose également de réduire le prix de votre console en revendant la vôtre ou votre smartphone, ou encore votre tablette. Il suffit pour cela d’ajouter la console que vous souhaitez à votre panier sur Back Market puis de sélectionner l’offre de reprise lorsque l’on vous le propose.

Bien évidemment pour le moment, il n’y a pas de console de Next Gen sur la plateforme, mais cela fonctionnera très bien pour financer l’achat d’une Switch ou d’une édition collector qui vous tient à cœur. Par exemple, vous trouverez en ce moment ces offres sur la plateforme.

Cet article est sponsorisé par Back Market. Il a été rédigé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.