BMW dévoile le CE 04, un scooter électrique au look futuriste

Ce scooter électrique et futuriste, baptisé CE 04, remplacera le C-Evo, précédent modèle de la marque allemande BMW qui a déjà connu un grand succès commercial.

Même si beaucoup d’actifs sont actuellement en télétravail, il est certain que ces derniers temps, la mobilité urbaine ressemble de plus en plus à véritable capharnaüm. C’est notamment le cas dans les grandes métropoles où les embouteillages permanents sont légion. Fort de ce constat, de nombreux travailleurs urbains se tournent vers des modes de transport plus commodes, de la trottinette à la moto en passant par le vélo. Le problème, c’est qu’éviter les embouteillages n’est désormais plus la seule raison de laisser tomber le SUV pour le scooter : la mentalité générale et les restrictions urbaines poussent à utiliser des moyens de transport qui combinent technologie moderne et conformité environnementale. Un phénomène que la marque allemande BMW a bien compris puisqu’elle vend depuis quelques années un scooter électrique, dont la nouvelle version va sortir prochainement.

Il était temps pour BMW de remplacer le C-Evo, vendu depuis 2014. Le CE O4, dont on ne connaît pour le moment ni le prix ni les caractéristiques techniques, cache derrière son apparence de jouet tout un attirail technologique conçu pour le déplacement urbain. Les premières observations laissent à penser que l’autonomie de cette machine électrique serait d’environ 130 km. Avec une cylindrée de 125 cm³, ce scooter sera accessible aux permis A1 et B (pour rappel, les véhicules avec une cylindrée allant jusqu’à 125 cm³ sont accessibles aux détenteurs d’un permis voiture de deux ans ayant passé une formation). Le scooter est doté des accessoires habituels (selle réglable en avant ou en arrière, coffre pour le casque…) mais aussi d’un un écran de 10,25 pouces connecté au smartphone du pilote, attribut indispensable pour la mobilité urbaine moderne.

Ce nouveau scooter électrique devrait sortir en 2021 et son prix devrait se situer entre 15 000 et 20 000 euros. Son prédécesseur, le C-Evo, coûtait 15 000 € et s’était écoulé à plus de 3000 exemplaires en France, un record pour un scooter électrique. Le modèle de BMW reste cependant réservé aux gros budgets, et les autres ont toujours la possibilité de se tourner vers la location, très en vogue dans les grandes villes.