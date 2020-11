Des Xbox Series X qui fument ? Les vidéos seraient fausses

Si vous avez vu passer des vidéos de Xbox Series X dégageant un épais nuage de fumée, prenez garde : il s’agirait d’une mise en scène tirant parti de la conception de la console.

La Xbox Series X vient à peine de se lancer qu’elle fait déjà l’objet d’un bad buzz sur le web. Sur Reddit et Twitter, des dizaines de vidéos montrant un phénomène inquiétant se propagent. Dans celles-ci, on peut voir une épaisse fumée se dégager de la grille d’aération supérieure de la Xbox Series X, ce qui laisse penser que la console serait sujette à un grave problème de surchauffe… sauf que ces vidéos seraient fausses.

S’il reste difficile à ce jour d’affirmer avec certitude que ces vidéos ont bien été mises en scène, plusieurs éléments nous le laissent penser. Après avoir passé ces dernières semaines avec elles, nous n’avons pas noté le moindre soucis de ce genre lors de notre test de la Xbox Series X. À notre connaissance, nos confrères n’ont pas non plus rencontré de problèmes similaires sur la leur. Le compte @XboxStudio sur Twitter nous dévoile par ailleurs comment la conception particulière de la console – qui dispose à la fois d’un event en haut et en bas de sa façade arrière -permet facilement d’obtenir ce résultat. Puisque l’air est aspiré à l’arrière avant d’être recraché par le haut de la console, il est tout à fait possible de cacher un appareil émettant de la fumée, comme une cigarette électronique, et ainsi de donner l’illusion que la console est en train de prendre feu.

For the English people: I want to show you, how, with a Vapor and turning off the console, you can make a situation that looks like the console is "On Fire" — Xbox Studio (@XboxStudio) November 11, 2020

Cette théorie serait a priori privilégiée par Microsoft. Dans un tweet, le compte Xbox officiel indique : « Nous ne pensions pas devoir dire cela un jour, mais ne soufflez pas votre fumée de vapotage dans votre Xbox Series X. »

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X. — Xbox (@Xbox) November 11, 2020

Sur le web, la prudence reste donc de mise quant aux éventuels problèmes que rencontreraient les consoles next-gen. La Xbox Series X n’étant officiellement sortie qu’il y a deux jours, cela ne laisse clairement pas assez de recul pour identifier de réels soucis de conception – s’il y en a. La PlayStation 5, qui débarquera quant à elle le 19 novembre prochain dans nos contrées, pourrait avoir droit aux mêmes types de canulars.

Même si le coup de la console en fumée semble un peu gros, il n’est pas rare que les premières séries de nouvelles générations de consoles souffrent de problèmes. Cela avait déjà été le cas pour la PlayStation 4 et la Xbox One en 2013, et on se rappelle de la Xbox 360 de la génération précédente, qui avait connu d’importants dysfonctionnements à son lancement. Heureusement, la plupart des problèmes au lancement sont généralement d’ordre logiciel, et peuvent donc être résolus par le biais de mises à jour.