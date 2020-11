Amazon : 5 employés arrêtés pour avoir volé 500 000 € d’iPhones 12

En attente de leur procès, ces cinq anciens salariés Amazon devraient échapper au titre d’employés du mois.

Un demi-million d’euros de marchandise, soit plus de 550 iPhones 12. C’est le montant du butin récupéré par un groupe de cinq (ex-)employés d’Amazon. Salariés dans un centre logistique de l’entreprise en Espagne, ces derniers avaient pourtant monté une combine aussi simple qu’efficace. Tandis qu’un complice passait des commandes sur le site de e-commerce, ces derniers remplaçaient discrètement les produits commandés par des iPhones 12 et iPhones 12 Pro, rapporte le site Apple Insider. Malheureusement pour eux, l’entreprise de Jeff Bezos s’est finalement rendue compte de la supercherie à cause des différences de poids détectées sur certains colis, qui s’avéraient plus lourds que ce qu’ils auraient dû.

Suspectant une fraude interne, Amazon a ainsi lancé une enquête au sein de son centre logistique, allant même jusqu’à placer des caméras cachées pour surveiller ses employés. Après avoir été démasqués, quatre des cinq salariés incriminés ont directement été interpellés sur leur lieu de travail. Le cinquième s’est rendu de lui-même aux autorités. Tous étaient en possession de plusieurs iPhones 12 qui attendaient d’être expédiés à leur complice. L’enquête révèle qu’ils étaient également en possession d’un grand nombre d’autocollants comportant des numéros IMEI (International Mobile Equipment Identity, le code d’identification d’un smartphone) prélevés sur différentes boîtes du nouveau fleuron de la marque à la pomme et destinés à entraver d’éventuelles recherches. Sans surprise, les cinq employés en question ont rapidement été licenciés par Amazon et sont désormais en attente de leur procès. De son côté, la police espagnole est toujours à la recherche des iPhones volés, dont le montant total s’élève tout de même à plus de 500 000 €, ainsi que du présumé complice de la bande organisée, qui n’a toujours pas été identifié.