Les fuites autour de l’iPhone 12 commencent à se faire nombreuses, si bien qu’on en sait déjà beaucoup sur le futur fleuron d’Apple. Caractéristiques, design, prix, date de sortie… On fait le point sur toutes les rumeurs à propos de la cuvée d’iPhone 2020 !

Dans les prochaines semaines, Apple lèvera le voile sur son nouveau fleuron, l’iPhone 12. En cette année 2020, la firme de Cupertino pourrait drastiquement revoir sa copie, en ne lançant pas un, mais quatre modèles d’iPhone 12 : l’iPhone 12, l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et enfin, l’iPhone 12 Pro Max. Surtout, on devrait avoir un changement de châssis, ainsi que des caractéristiques très attendues des utilisateurs d’iPhone. Quoi de prévu pour cette cuvée 2020 ?

[article mis à jour le 01/10/2020 12h25]

Combien y aura-t-il de modèles d’iPhone 12 en 2020 ?

Toutes les sources concordent quant au nombre de modèles d’iPhone 12. La gamme d’iPhone 2020 serait bien composée de quatre modèles, soit deux modèles dans la gamme d’iPhone 12, et deux modèles dans la gamme d’iPhone 12 Pro. Les iPhone 12 devraient ainsi se décliner en deux tailles : 5,4 pouces et 6,1 pouces. Les iPhone 12 Pro seront légèrement plus grands, avec deux modèles, de 6,1 et 6,7 pouces. Tous devraient opter pour de l’OLED, mais la gamme « Pro » disposera d’atouts supplémentaires.

Comment va être le prochain iPhone 12 ?

Après des années à lancer des smartphones aux courbes arrondies (depuis 2014, et l’iPhone 6), Apple devrait faire souffler un vent de nostalgie cette année avec ses iPhone 12, en lui offrant des tranches droites à la façon des anciens iPhone 4/4S/5/5S. Cette caractéristique se retrouve notamment sur l’un des produits en vogue de la Pomme, l’iPad Pro. Sur les iPhone 12 et 12 Max, on devrait bénéficier de tranches en aluminium, quand les modèles « Pro » auront toujours le droit à de l’acier inoxydable. Enfin, le dos devrait toujours être fait de verre, brillant sur les iPhone 12, et dépoli sur les iPhone 12 Pro, afin de permettre la recharge à induction. On retrouverait toujours ce bloc photo, qui contiendrait deux capteurs pour les iPhone 12, et quatre capteurs sur les iPhone 12 Pro, lesquels changeraient de disposition.

Du côté de la face avant, il n’y aurait hélas pas de grands changements. Si certaines rumeurs indiquent que l’encoche pourrait enfin être réduite cette année, la disparition totale de l’encoche ne devrait pas arriver avant l’année prochaine, voire l’année d’après. On devrait toutefois avoir droit à une réduction des bordures qui cerclent la dalle, d’autant plus sur les iPhone 12, puisque l’iPhone 11, son prédécesseur direct, dispose d’une dalle LCD dont les bordures ne peuvent être réduites autant qu’avec une dalle OLED.

Autre caractéristique esquissée par certaines fuites : la présence d’un Smart Connector sur une tranche d’au moins un des modèles d’iPhone 12 Pro, sans doute le plus grand. Si on ignore encore à quoi ce Smart Connector pourrait servir, il se pourrait qu’Apple ait pour projet d’offrir un stylet à son futur fleuron, à la manière d’un Galaxy Note. Ce nouveau connecteur pourrait ainsi servir à accueillir magnétiquement un nouvel Apple Pencil, plus petit, afin de griffonner quelques notes à la volée. Bien sûr, il convient de prendre cette caractéristique avec des pincettes, puisque l’arrivée d’un stylet pour l’iPhone a déjà été maintes fois relatée dans les rumeurs, et n’a finalement jamais vu le jour. Mais après tout, n’était-ce pas aussi le cas de l’iPad ? Néanmoins, de nouvelles rumeurs supposent que ce « Smart Connector » pourrait en réalité être une nouvelle bande réseau destiné à la prise en charge de la 5G.

Quels écrans proposeront les iPhone 12 ?

Commençons par les iPhone 12. Comme le prédisaient les précédentes rumeurs, on devrait bien retrouver les tailles d’écran suivantes : une dalle OLED de 5,4 pouces sur le premier modèle, et une de 6,1 pouces sur le second. Le plus petit d’entre eux disposerait d’une dalle signée Samsung et bénéficierait d’une définition de 2 340 x 1 080 pixels, pour 475 ppi, avec des couleurs en 8 Bits. Du côté du supposé « iPhone 12 Max », on aurait droit à une dalle OLED de 6,1 pouces fournie par BOE et LG, à la définition de 2 532 x 1 1070 pixels, avec 460 ppi, et des couleurs en 8 bits. On aurait donc un léger avantage en termes de précision du côté du petit modèle, avec un taux de pixels par pouce légèrement plus élevé. En revanche, peu de chances que cela se remarque à l’oeil nu.

Bien que les iPhone 12 passeraient bel et bien à l’OLED cette année, les modèles « Pro » devraient tout de même bénéficier de certains raffinements. Le premier iPhone 12 Pro disposerait ainsi d’une dalle OLED de 6,1 pouces, tout comme l’iPhone 12 Max, avec la même définition. Toutefois, celle-ci serait fabriquée par Samsung, et disposerait de couleurs 10 bits, et donc d’une image plus vibrante. Du côté de l’iPhone 12 Pro Max, on bénéficierait bien d’une dalle OLED de 6,7 pouces à la définition 2 788 x 1 284 pixels, avec 458 ppi. Cette grande dalle serait également fournie par Samsung, et bénéficierait elle aussi de couleurs 10 bits. Aussi – et c’est sans doute le grand point qui différenciera les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro – seuls les modèles « Pro » bénéficieront d’une fréquence d’affichage fixée à 120 Hz. Sur des images volées d’un modèle de pré-production et partagées par le youtubeur EverythingApplePro, ce haut taux de rafraichissement se dévoile par ailleurs dans les réglages de l’iPhone.

Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 25, 2020

Néanmoins, cette fonctionnalité pourrait bien ne pas voir le jour cette année, si l’on en croit ce récent leak signé Jon Prosser. Selon lui, le taux de rafraichissement à 120 Hz n’a finalement pas été retenu sur les modèles de production. Ce manque serait bien préjudiciable, alors que la plupart des flagships concurrents proposent dorénavant des écrans à 120 Hz, à l’image des Samsung Galaxy S20 et Note20 ou encore le OnePlus 8 Pro. D’autres smartphones moins premium proposent tout de même du 90 Hz, comme le Xiaomi Mi 10, le Huawei P40 ou même le OnePlus Nord, vendu seulement 399 euros.

120hz (codename: d6x) didn’t make mass production 😞 *now* you can give up — Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

Quelles performances attendre du nouvel iPhone 12 ?

Tous les nouveaux iPhone devraient opter pour un SoC A14, conçu par la marque. Celui-ci est gravé en 5 nm par TSMC, une grande première pour une puce de smartphone. À titre de comparaison, chez Intel, on n’attend pas les 5 nm avant 2023, quand Qualcomm a annoncé pouvoir atteindre cette finesse en 2021 seulement avec son Snapdragon 875. Quand on considère les performances hors normes de la puce A13 contenue dans les iPhone 11, et toujours en tête des benchmarks, on peut donc s’attendre à des performances de haut vol. La firme a elle-même présenté son SoC A14 dans les grandes le 15 septembre, non pas en présentant son iPhone 12, mais plutôt en levant le voile sur son iPad Air de 4ème génération, lequel est bien doté de cette fameuse puce. « Utilisant une technologie de processus révolutionnaire de 5 nanomètres, A14 Bionic est emballé avec 11,8 milliards de transistors pour des performances et une efficacité énergétique accrues dans presque toutes les parties de la puce. Cette puce de la série A de dernière génération présente une nouvelle conception à 6 cœurs pour une augmentation de 40% des performances du processeur et une nouvelle architecture graphique à 4 cœurs pour une amélioration de 30% des graphiques » précise Apple dans un communiqué concernant son processeur mobile. À titre de comparaison, l’A13 apportait un gain de puissance de l’ordre de 20% par rapport à l’A12.

Aussi, cette cuvée devrait marquer l’arrivée de l’iPhone sur la 5G. Aux côtés de la puce A14, Apple devrait introduire le modem X60 5G de Qualcomm afin de proposer la nouvelle norme réseau sur ses nouveaux smartphones. Quant aux modèles qui proposeront la 5G, les rumeurs sont discordantes : certains affirment que tous les iPhone 12 seront compatibles 5G quand d’autres estiment que les modèles les moins chers – notamment celui de 5,4 pouces – pourrait faire l’impasse dessus et se contenter de la 4G. Côté autonomie, les différents iPhone 12 pourraient être moins autonomes chez leurs prédécesseurs, avec des batteries moins grandes. D’après une fuite, ils sont attendus avec les capacités suivantes :

iPhone 12 : 2 227 mAh

iPhone 12 Max : 2 775 mAh

iPhone 12 Pro : 2 775 mAh

iPhone 12 Pro Max : 3 687 mAh

Du côté du stockage, le leaker Jon Prosser affirme que la firme devrait une nouvelle fois livrer ses iPhone 12 avec seulement 64 Go de stockage en entrée de gamme. « Les premières livraisons d’iPhone 12 débarqueront chez les distributeurs le 5 octobre. Ces livraisons comprennent : l’iPhone 12 mini 5.4″ en 64/128/256 et l’iPhone 12 6.1″ en 64/128/256 Go. » Néanmoins, seuls les iPhone 12 et iPhone 12 mini seraient concernés. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max devraient, quant à eux, bénéficier de 128 Go de stockage de base.

Don’t worry — iPhone 12 Pro and Pro Max start at 128GB 🤗 — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

L’iPhone 12 va-t-il écraser la concurrence en photo ?

Comme chaque année, la Firme de Cupertino devrait améliorer les performances photo de ses prochains iPhone. Du côté de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Max, on pourrait rester sur une configuration assez identique à celle proposée par la génération d’iPhone 11, soit deux capteurs : un grand-angle principal et un ultra grand-angle. Du côté des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, on pourrait bénéficier de quatre capteurs photos, au moins sur le « Max » : un grand-angle principal, un téléobjectif, un ultra grand-angle, ainsi qu’un capteur LiDAR. Ce dernier capteur, apparu sur l’iPad Pro 2020, serait avant tout dédié aux fonctions de réalité augmentée de l’appareil, plutôt qu’à la gestion de la profondeur de champ comme sur les smartphones concurrents équipés de capteurs ToF (Time-of-Flight). Il se pourrait que ce quatrième capteur ne soit présent que sur le modèle « Max », et pas sur l’iPhone 12 Pro, qui serait alors cantonné à trois capteurs, comme l’actuel iPhone 11 Pro.

Pour l’heure, les rumeurs autour des capteurs qu’ils contiendront restent assez avares en détails, même s’il se murmure que l’iPhone 12 Pro pourrait opter pour un capteur principal de 64 mégapixels. Aussi, certaines sources parlent d’un agrandissement physique des capteurs, ou d’un téléobjectif plus long sur l’iPhone 12 Pro. C’est surtout une amélioration du traitement numérique de l’image qu’on attend, notamment grâce à la puissance supposément démesurée de l’A14. Enfin, des traces dans iOS 14 suppose que l’iPhone 12 serait capable de filmer en 4K à 120 et 240 fps, alors que l’iPhone 11 n’était capable de shooter de la 4K qu’à 60 fps maximum. Le leaker Jon Prosser, a priori en possession d’un modèle de pré-production, a par ailleurs partagé des screenshots qui nous apprennent que l’iPhone 12 Pro Max serait capable d’enregistrer des vidéo slow-mo en 4K à 120 et 240 images par seconde.

Camera and display settings for current PVT model of 6.7” iPhone 12 Pro Max Want video too? pic.twitter.com/fnJk2LELgv — Jon Prosser (@jon_prosser) August 25, 2020

Quand sort le dernier iPhone 12 ?

Alors que la pandémie de COVID-19 faisait rage, de nombreuses rumeurs ont émergé indiquant que le futur fleuron d’Apple pourrait avoir du retard. Les premiers bruits de couloirs, en provenance des usines d’assemblage de Foxconn, ont rapidement été relayés par de nombreux leakers, avant que Qualcomm n’évoque « le retard du lancement d’un téléphone haut de gamme 5G ». Finalement, Apple a bel et bien confirmé auprès des investisseurs que l’iPhone 12 aurait du retard. « Comme vous le savez, l’année dernière nous avons lancé les iPhone à la fin du mois de septembre. Cette année, nous nous attendons à des approvisionnements quelques semaines plus tard » a précisé le directeur financier de la firme durant l’annonce de ses résultats trimestriels.

Dans une présentation interne chez un opérateur britannique, Eddy Cue, VP senior des services et logiciels internet et numéro 2 d’Apple, est apparu pour introduire le nouvel iPhone 12, et y a donné des indices concernant sa présentation. La firme américaine présenterait au public son smartphone le mardi 13 octobre, pour des précommandes qui commenceraient le vendredi 16 octobre. Rien n’est certain pour le moment, même si cette information provenant d’un transporteur néerlandais est corroborée par le patron de l’opérateur britannique EE, Marc Allera. « Nous sommes à quelques jours du prochain grand lancement d’Apple, un iPhone 5G, qui donnera un énorme coup de fouet à la 5G. »

Combien vont coûter les iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ?

D’après le leaker Jon Prosser, les prix des différents modèles d’iPhone 12 ne devraient pas tant varier par rapport à ceux de la gamme d’iPhone 11, malgré la présence d’un nouveau modèle avec l’iPhone 12 « tout court » et son écran de 5,4 pouces. Ainsi, l’iPhone 12 serait vendu à partir de 649$, 749$ pour l’iPhone 12 Max, 999$ pour l’iPhone 12 Pro et 1 099$ pour l’iPhone 12 Pro Max. Il s’agit là des prix américains du smartphone, et il s’avère qu’ils ne bougent pas par rapport à ceux des iPhone 11/11 Pro et 11 Pro Max de l’an dernier, tout du moins en ce qui concerne les modèles « Pro ». En toute logique, on pourrait ainsi s’attendre à des prix similaires à ceux des iPhone 11, soit autour des 800 euros pour l’iPhone 12, environ 900 euros pour l’iPhone 12 Max, 1 159 euros pour l’iPhone 12 Pro et 1 259 euros pour l’iPhone 12 Pro Max. Dans le dernier rapport des analystes de TendForce, on s’attend en revanche à voir une augmentation de 50 à 100 dollars sur l’iPhone 12 Pro (et l’iPhone 12 Pro Max) par rapport à l’iPhone 11 Pro. Cela ne concernerait que le haut de gamme, et le prix de l’iPhone 12 « tout court » devrait plus ou moins s’aligner sur celui de l’iPhone 11. Selon eux, l’iPhone 12 Pro pourrait ainsi dépasser la barre des 1 200 euros (1 159 euros actuellement pour l’iPhone 11 Pro) tandis que l’iPhone 12 Pro Max dépasserait les 1 300 euros (1 259 euros pour l’iPhone 11 Pro Max).

Par ailleurs, Ming Chi-Kuo affirme qu’Apple pourrait faire l’impasse sur ses EarPods et ne plus fournir d’écouteurs dans la boîte du smartphone, et même supprimer le bloc chargeur. Néanmoins, les clients européens pourraient ne pas être concernés en raison de la réglementation européenne qui oblige les constructeurs de smartphones à fournir un kit main-libre. Quant au chargeur, une autre rumeur contradictoire suppose quant à elle l’arrivée d’un nouveau chargeur USB-C de 20W, contre 18W pour l’iPhone 11 Pro, même si ce chargeur pourrait être vendu à part d’après Kuo.