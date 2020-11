Près de deux ans après sa sortie, l’enceinte connectée d’Apple gagne un jailbreak. Théoriquement, elle devrait prochainement pouvoir diffuser Spotify, se muer en enceinte Bluetooth, ou encore troquer son assistant vocal contre Google Assistant.

Vous pensiez le jailbreak mort et enterré ? Détrompez-vous ! Ce procédé qui permettait d’avoir accès à de nouvelles fonctions et de personnaliser son appareil a connu son heure de gloire sur iPhone il y a quelques temps. Mais après de nombreuses versions d’iOS, Apple a bouché peu à peu les différentes failles, tout en proposant des fonctionnalités toujours plus avancées nativement, rendant l’utilisation d’un jailbreak de moins en moins nécessaire. Mais si le jailbreak ne semble plus avoir de grand intérêt sur un iPhone aujourd’hui, il en aurait nettement plus sur un produit qui manque de fonctionnalités. C’est le cas du HomePod, l’enceinte connectée d’Apple lancée il y a un peu moins de deux ans par la firme, et dont les immenses qualités sonores sont hélas affectées par son environnement bien trop fermé, comme l’absence de Bluetooth, ou l’impossibilité d’utiliser Spotify via Siri. Tous ces problèmes pourraient bientôt être résolus grâce à l’équipe Checkra1n, déjà à l’origine d’un jailbreak pour iOS, et qui annonce l’arrivée prochaine d’un jailbreak pour le HomePod.

Hello Homepod, meet checkra1n. Huge thanks to @DanyL931 for helping to get this running. pic.twitter.com/FjH7253RFR — L1ngL1ng (@_L1ngL1ng_) November 19, 2020

Pour l’heure, le jailbreak reste « partiel » et ne concerne que la première génération de HomePod. Le HomePod Mini, dernière version de l’enceinte d’Apple, n’est pas encore de la partie. Les développeurs du jailbreak promettent néanmoins des fonctions étendues dans les prochains jours. À terme, il reste assez facile d’imaginer l’intérêt d’un jailbreak sur l’enceinte d’Apple. On pourrait, par exemple, y installer Spotify ou Deezer en tant que service musicaux par défaut, ou encore changer l’assistant vocal et troquer Siri pour Google Assistant ou Alexa. Un jailbreak permettrait sans doute aussi de débrider les capacités Bluetooth de l’enceinte, qui ne diffuse qu’avec AirPlay actuellement, et ainsi de l’utiliser telle une simple enceinte Bluetooth avec n’importe quel appareil Android. Pour tester ce jailbreak sur votre HomePod, rendez-vous ici pour télécharger Checkra1n 0.12.1 (en version beta).

Évidemment, si cela semble être une bonne nouvelle pour les bidouilleurs (d’autant que l’enceinte d’Apple propose une excellente base avec un très bon son) n’oublions pas qu’il s’agit d’une enceinte connectée dont le but initial est de répondre à vos sollicitations. Introduire un logiciel compromis n’est peut-être pas dénué de risque en matière de cybersécurité en plus, évidemment, de vous faire perdre définitivement votre garantie auprès d’Apple.