HomePod mini : une enceinte connectée Apple à seulement 99 euros !

Après l’accueil mitigé du HomePod premier du nom, Apple lance le HomePod Mini, une enceinte connectée vendue seulement 99 euros qui espère faire grand bruit auprès des aficionados de la Pomme.

À l’occasion de sa Keynote de présentation de l’iPhone 12, l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, Apple a levé le voile sur une version miniature de son enceinte connectée, sobrement baptisée HomePod Mini. On retrouve un design qui reprend en partie l’aspect de son grand frère, notamment au niveau de ses couleurs et du tissu mesh qui recouvre l’enceinte, mais la forme change quelque peu. Elle devrait offrir toutes les fonctionnalités qu’offre le HomePod traditionnel, à savoir un excellent son (bien que moins fort, forcément), un assistant vocal, Siri, et la possibilité de gérer sa maison connectée.

À l’intérieur, l’enceinte vibre au rythme de la puce S5 d’Apple, déjà contenue dans l’Apple Watch Series 5 et la récente Apple Watch SE. Celle-ci permettra au HomePod Mini d’analyser le son ambiant afin d’ajuster en temps réel le son produit (jusqu’à 80 fois par seconde). Au-dessus, on retrouve un petit écran tactile qui s’illumine lorsque Siri apparait, et Apple annonce avoir rendu son assistant deux fois plus vif sur ce nouvel HomePod.

La firme affirme également avoir rendu son enceinte encore plus intelligente, en l’intégrant plus franchement dans son écosystème. Il est ainsi possible de prendre un appel provenant de n’importe quel appareil Apple depuis le HomePod Mini, de l’associer à d’autres HomePod, ou encore d’envoyer des messages à distance et de les faire lire depuis l’enceinte avec les Annonces Interphone. Mais surtout, c’est son prix qui fait plaisir : vendu seulement 99 euros, le HomePod est plus de trois fois moins cher que son grand frère ! Il est disponible en blanc et en gris sidéral, et pourra être pré-commandé à partir du 6 novembre pour une sortie le 16 novembre 2020.