Neo: The World Ends With You débarque bientôt sur Switch et PS4

Le titre culte du studio Square Enix, sorti sur la console portable Nintendo DS en 2007, va avoir droit à une suite sur la Switch et sur la PS4. Elle devrait sortir à l’été 2021.

En 2007, le studio nippon Square Enix avait développé son premier jeu pour la console portable Nintendo DS avec Neo : The World Ends With You. Ce jeu de type action-RPG se déroule dans le quartier bien réel de Shibuya à Tokyo, mais il a un ton très fantastique, puisque le joueur a pour but d’effectuer des missions de la manière la plus efficace possible sous peine de voir son existence effacée. Ce principe très particulier fera son retour sur PS4 et sur Switch avec une suite très attendue pour ce jeu salué par la critique.

Les joueurs incarneront un personnage du nom de Rindo qui sera forcé de participer au « jeu des faucheurs » (ou Reapers) qui imposent une série de missions sous peine de perdre son « droit d’exister ». Comme son prédécesseur sur DS, l’action a lieu dans le quartier de Shibuya à Tokyo, même si les personnages seront inédits. Pour rappel, la version DS avait déjà eu droit à une version remastérisée sur Switch en 2018, mais il s’agit cette fois-ci d’un tout nouveau jeu.

Par l’originalité de son gameplay et de son scénario, Neo : The Worlds Ends With You avait rencontré un grand succès critique et commercial à sa sortie en 2007. Comme la fameuse licence des Kingdom Hearts, il a même eu droit à son propre manga du mangaka Shiro Amano, également à l’origine de certains mangas Kingdom Hearts. Enfin, histoire de boucler la boucle, le jeu va être adapté en anime, comme l’a confirmé une annonce en juillet dernier. The World Ends With You: The Animation devrait également sortir en 2021.