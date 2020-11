Microsoft Edge change la manière de copier-coller une URL

Les développeurs de Microsoft Edge ont modifié la manière de copier coller une URL. Un changement qui déroutera sans doute un peu les utilisateurs.

A-t-on vraiment besoin d’améliorer la fonction légendaire du copier/coller ? Cette méthode, utilisée par tous, est on ne peut plus simple et ne nécessite a priori aucune compétence informatique, pas plus que d’utiliser un clavier ou une souris. Mais voilà, la concurrence entre les navigateurs est rude et il faut bien se démarquer. Les équipes en charge de Microsoft Edge ont donc décidé de modifier la manière dont on copie-colle une adresse web.

Désormais, lorsque vous copiez collez une URL de la barre d’adresse d’Edge c’est le titre de la page qui sera collé par défaut comme lien vers la véritable URL. Le problème de cette fonctionnalité est qu’elle suppose que toutes les pages web et les applications web supportent ce type d’hyperlien.

Cette décision de Microsoft peut paraître surprenante, mais elle s’inscrit dans la tendance qu’ont les navigateurs de cacher les URL derrière les noms de domaine dans la barre d’adresse. Reste à voir comment les utilisateurs accueilleront cette nouveauté. Si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité, il faudra aller dans les paramètres d’Edge, car elle est activée par défaut. Il est sinon possible d’utiliser le raccourci Ctrl+ Shift + V (au lieu du Ctrl + V habituel) pour copier l’adresse complète et non le titre de la page en lien.