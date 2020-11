GTA VI : enfin des nouvelles dans… Google Maps

Maintenant que les consoles de nouvelle génération sont là, il ne manque plus qu’un nouveau GTA pour les accompagner. Tandis que la date de sortie du sixième volet de la saga vidéoludique culte est toujours inconnue, voilà que Rockstar Games semble avoir placé un indice sous forme de coordonnées GPS dans un récent teaser pour GTA Online.

7 ans après sa sortie de son prédécesseur, Grand Theft Auto VI continue d’attiser la curiosité. S’il a bel et bien été confirmé par Rockstar Games, son développement n’en serait encore qu’à ses balbutiements et il faudrait a priori s’attendre à un titre « à la taille plus modérée » que GTA V, comme l’indiquait le studio au printemps. Néanmoins, cela n’empêche pas les fans de s’impatienter de la sortie du jeu, qui devrait largement pousser à l’adoption des consoles next-gen à sa sortie. C’est justement à la sortie de la PlayStation 5 dans nos contrées, le 19 novembre, que Rockstar Games a choisi de publier un mystérieux teaser concernant le prochain DLC de GTA Online. Sauf qu’au détour de ces quelques images, on peut y dénicher des coordonnées GPS : 38.527A N; 79.6129A W. En recherchant ces coordonnées dans Google Maps, des internautes se sont aperçu qu’elles nous emmenaient jusqu’en Virginie, aux États-Unis, dans des routes de campagne qui forment le signe « VI », soit 6 en chiffre romain, et la numérotation des GTA depuis leurs débuts.

Cet indice ne semble pas tout à fait anodin, mais il est encore trop tôt pour en tirer quoi que ce soit de concret. Est-ce que Rockstar Games nous indique là le lieu du prochain volet de Grand Theft Auto ? Est-ce plutôt un indice sur la trame du jeu, ou alors une vulgaire coïncidence ? Pour le savoir, il faudra attendre de nouveaux indices sur le titre tant attendu, lesquels devraient finir par arriver avec une bande-annonce en bonne et due forme. Pour l’heure, la date de sortie du jeu reste inconnue. Le prochain opus de la saga vidéoludique phénomène pourrait néanmoins attendre jusqu’à 2023 voire 2024, si l’on en croit des analystes. Ceux-ci ont découvert que l’éditeur Take-Two envisagerait d’importantes dépenses marketing pour l’exercice fiscal 2023-2024, ce qui laisse supposer la sortie d’un titre d’ampleur comme un GTA.