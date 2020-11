Elon Musk devient le deuxième homme le plus riche de la planète

Le patron de Tesla dépasse ainsi le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et se place juste derrière le PDG d’Amazon, Jeff Bezos. Elon Musk pèse 128 milliards de dollars à lui tout seul.

En janvier 2020, Elon Musk n’arrivait qu’à la 35ème place du classement des personnes les plus riches du monde. Aujourd’hui, il est deuxième. On peut donc l’affirmer sans détour, cette année 2020 n’aura pas été un désastre pour tout le monde. Le Sud-Africain naturalisé Américain, qui porte la double casquette de président de l’entreprise de conception de voitures électriques Tesla et de PDG de Space X, rejoint ainsi le club très fermé et pour le moins homogène des plus grosses fortunes mondiales. En effet, on retrouve devant lui le patron d’Amazon Jeff Bezos (182 milliards de dollars) et juste derrière le fondateur de Microsoft désormais philanthrope Bill Gates (118 milliards). Elon Musk, quant à lui, représente 128 milliards de dollars, d’après le Bloomberg Billionaires Index.

Le gain gargantuesque de près de 100 milliards de dollars dans la fortune de Musk cette année s’explique principalement par la croissance incroyable du prix de l’action Tesla. La société automobile a actuellement une capitalisation boursière de près de 500 milliards de dollars, après avoir commencé l’année à moins de 100 milliards de dollars. Un record absolu par rapport aux autres entreprises automobiles, alors même que Tesla ne produit qu’une fraction des voitures dans le monde. Pour citer une analogie parlante, Toyota produit environ 10 millions de véhicules par an alors que Tesla prévoit d’en produire 500 000. La fortune de celui que l’on qualifie parfois de mégalomane est donc principalement composée d’actions Tesla. L’autre atout dans la manche de Musk, c’est bien entendu Space X. Il faut dire que la compagnie spatiale privée a été couronnée de succès ces derniers temps : la semaine dernière, l’entreprise a transporté quatre astronautes à la station spatiale internationale à bord de son vaisseau spatial Crew Dragon.

Si la liste des personnalités les plus riches du monde est plutôt du genre américano-centrée, on peut toutefois se rassurer avec ce bon vieux Bernard Arnault. Le Français, PDG de l’empire du luxe LVMH, occupe la cinquième place du classement de Bloomberg, avec 105 milliards de dollars. Il se démarque aussi dans ce top 5 par le secteur qu’il représente : les quatre autres lauréats (Bezos, Musk, Gates & Mark Zuckerberg) sont à la tête d’entreprises technologiques et numériques, qui ont été peu affectées voire avantagées par la crise sanitaire mondiale.