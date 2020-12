Lidl se lance dans la maison connectée avec une gamme complète !

Faudrait-il compter Lidl parmi les acteurs de la tech ? Après plusieurs incursions sur le secteur, la chaîne de magasins revient avec sa propre solution domotique pour maison connectée, à un prix défiant toute concurrence.

Après avoir lancé son équivalent low-cost du Thermomix de Vorwerk avec le Monsieur Cuisine Connect, des concurrents aux AirPods à prix cassé et même un clone d’Apple Watch, voilà que la chaîne de magasins qui espère nous faire découvrir « le vrai prix des bonnes choses » se lance dans la domotique. Comme le révèle Frandroid, Lidl vient en effet de proposer ses premiers produits destinés à la maison connectée, et s’appuie une nouvelle fois sur sa marque SilverCrest pour le concevoir. On y retrouve d’abord un hub pour maison intelligente baptisé Lidl Smart Home et permettant de contrôler vos appareils domotiques facilement puisqu’il repose sur Zigbee 3.0, l’un des protocoles les plus répandus sur les produits destinés à la maison connectée.

Mais plus qu’un simple hub, Lidl en profite pour proposer quelques appareils pour commencer à s’initier à la domotique. La chaîne de magasins vend ainsi des capteurs de portes, des ampoules et des prises connectées, un plafonnier ou encore une guirlande LED, le tout à prix fortement réduit, comme on pouvait s’y attendre. Les prix ne sont pas encore connus pour la France, mais ils devraient être relativement similaires à ceux pratiqués chez nos voisins belges, soit 47,99 euros le kit de démarrage Livarno Lux avec le hub, 3 ampoules connectées blanches et une télécommande, ou 56,99 euros le même pack avec des ampoules RGB (visible ci-dessous). Le hub est vendu 19,99 euros et chaque prise est vendue à l’unité 9,99 euros.

Lidl n’a pas fait les choses à moitié, et ces produits s’appuient sur sa solution logicielle maison, l’application Lidl Home, disponible aussi bien sur Android et iOS. Vous pourrez donc contrôler votre installation via votre smartphone ou tablette, la relier à un assistant intelligent comme Google Assistant ou Siri d’Apple, ou tout simplement utiliser la télécommande fournie par Lidl. Surtout, pour les utilisateurs qui disposent déjà d’appareils connectés comme des Philips Hue, par exemple, ces produits représentent un moyen aisé d’étendre l’installation puisqu’ils seront bel et bien compatibles avec une installation déjà en place grâce à la prise en charge de la plateforme Zigbee.