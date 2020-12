WhatsApp : nouveaux fonds d’écran pour décorer les conversations

Tout le monde aime discuter et tout le monde aime les fonds d’écran. WhatsApp a décidé de combiner ces deux passions en proposant une sélection de nouveaux fonds d’écrans pour décorer les conversations !

Une nouvelle option « fonds d’écran » est apparue dans les réglages de l’application WhatsApp sur iOS et sur Android. Comme son nom le laisser deviner, elle permet de changer le fond d’écran d’une discussion individuelle ou de groupe. Ces nouvelles images peuvent d’ailleurs s’assombrir en fonction du réglage mode sombre des deux plateformes.

Des images claires et sombres

L’intérêt de modifier le fond d’écran de ses conversations n’est pas qu’esthétique, même si c’est effectivement important. L’image permet aussi de distinguer deux discussions : on peut ainsi imaginer un fond d’écran pour une conversation avec sa famille, un autre pour ses amis, un troisième pour les collègues du bureau. Pas inutile pour éviter d’envoyer un message à la mauvaise personne…

WhatsApp a pour l’occasion fait le plein de nouveaux fonds d’écran provenant des quatre coins du monde, proposés en version claire et sombre. Et ça n’est pas tout, puisque la messagerie en a profité pour décliner en plusieurs coloris le fond d’écran gribouillé par défaut.

La dernière mise à jour de l’application propose aussi un moteur de recherche (texte et émoji) pour trouver des stickers. Un nouveau pack « Together At Home » (ensemble à la maison) fait également son apparition avec des autocollants animés. WhatsApp recommande aux créateurs d’enregistrer des mots-clés à leurs stickers afin que les utilisateurs puissent les dénicher plus facilement.