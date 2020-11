Lidl lance un clone de l’Apple Watch à prix cassé

Après quelques timides incursions sur le marché de la technologie, Lidl lance une copie de l’Apple Watch à 40 euros.

L’année dernière, Lidl entreprenait une offensive sur le secteur de la tech avec sa marque Silvercrest, et le Monsieur Cuisine Connect, un équivalent du Thermomix de Vorwerk vendu une fraction de son prix. Le hard discounter allemand avait à nouveau fait du bruit il y a deux mois, lorsqu’il avait lancé deux paires d’écouteurs true wireless à 20 et 25 euros, soit des prix ultra-concurrentiels pour un produit qui passe rarement sous la barre des 100 euros chez d’autres constructeurs. Après ses clones de AirPods, voilà que Lidl lance, ce lundi 23 novembre… un clone d’Apple Watch.

Commercialisée sous la marque Silvercrest, celle qui est appelée la SFW220 est vendue seulement 39,99 euros, soit une fraction du prix d’une Apple Watch, dont la dernière itération, la Series 6, est vendue à partir de 429 euros. Évidemment, à ce prix, n’espérez pas trouver là un concurrent sérieux à la montre connectée d’Apple, même si son look rectangulaire y fait largement penser. Elle reste loin d’être ridicule et propose la plupart des fonctionnalités qu’on est en droit d’attendre d’une smartwartch : affichage de l’heure et de la date, de la météo et notifications des appels, des messages, de l’agenda et des médias sociaux, mais aussi suivi du rythme cardiaque, de l’activité physique, du nombre de pas, des calories brulées, et même des cycles de sommeil tout en bénéficiant d’une certification IP68. La montre connectée de Lidl est reliée au smartphone via l’application Silvercrest Smart Watch, disponible sur l’App Store et le Play Store, et vous permet donc de consulter vos notifications et même passer des appels, configurer des rappels, etc.

À ce tarif, c’est évidemment un excellent rapport qualité prix pour ceux qui chercheraient une montre connectée très basique pour faire du sport, par exemple. Néanmoins, sur ce segment de prix, on trouve d’autres références parfois bien plus matures, tel que les Mi Smart Band de Xiaomi, ou encore une realme Watch, vendu seulement 15 euros de plus, mais aussi bien plus élaborée. La montre connectée de Lidl pourrait néanmoins faire un cadeau de Noël idéal pour ceux qui ne souhaitent pas se prendre la tête.