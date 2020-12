Voici le premier capteur photo incurvé, signé par une start-up française

Une start-up française répondant au nom de Curve-One vient de présenter et de lancer la commercialisation d’un premier capteur incurvé. Celui-ci, qui se destine avant tout à des vocations scientifiques, pourrait bien trouver des applications en photo dans les années à venir.

La start-up Curve-One vient tout juste de commencer la commercialisation d’un premier modèle de capteur photo bien particulier. Comme on peut s’en douter au vu du nom de la jeune pousse française, ce capteur présente la grande particularité d’être courbé, une grande première mondiale permise par une collaboration avec les chercheurs du CNRS d’Aix-Marseille Université. Concrètement, ce capteur devrait tout d’abord servir dans le milieu scientifique, puisqu’il a avant tout été conçu pour l’Institut de Neurosciences de la Timone dans l’optique d’aider à l’étude du fonctionnement du cerveau. La courbure de ce capteur serait en effet identique à celle d’un cerveau, ce qui permettrait de l’observer bien plus efficacement. Outre cette application de niche, le capteur conçu par Curve-One pourrait trouver bien d’autres utilités, notamment dans le monde de l’astrophotographie.

Mais évidemment, si on vous en parle, c’est parce que la start-up française envisage de se positionner sur le marché… du smartphone et des appareils photo. Les caractéristiques de ce capteur permettraient en effet de corriger des propriétés inhérentes aux capteurs plus traditionnels, qui perdent logiquement en netteté sur les bords puisqu’ils sont plats. Cela permettrait également de corriger de nombreuses aberrations optiques dont les déformations induites par les capteurs grand-angle et ultra grand-angle. C’est d’ailleurs une question à laquelle ont longuement tenté de répondre des constructeurs historiques d’appareils photo, comme Nikon, Toshiba ou encore Sony, mais sans jamais commercialiser de solution viable. Peut-être que Curve-One parviendra à tenir ce pari en proposant sa solution sur de futurs appareils photo, ou des smartphones, même si la route reste encore longue.