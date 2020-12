Marvel dévoile les bande-annonces des prochaines séries Disney+

Durant son Investor Day, Disney a réservé quelques surprises aux fans du MCU. La firme aux grandes oreilles a choisi de dévoiler plusieurs bandes-annonces de ses prochaines séries sur Disney+. En tête de liste, on retrouve Falcon and The Winter Soldier mais aussi la très attendu Loki.

Cela ne fait plus aucun doute, les fans du MCU auront droit à leur dose de productions sur Disney+. En mal de super-héros cette année, ils vont pouvoir se consoler à la perspective d’une année 2021 très chargée.

Wandavision – le 15 janvier 2021

Les festivités seront lancées dès le 15 janvier prochain avec la série Wandavision. Après quelques images, il y a deux mois, Disney dévoile une nouvelle bande-annonce qui nous donne un aperçu de ce qui nous attend. On retrouvera donc la Sorcière Rouge qui semble être piégée dans un décor de série des années 60 avec Vision. Une situation bien étrange lorsque l’on sait que ce dernier est mort dans Infinity War. En plus d’Elizabeth Olsen et Paul Bettany, on retrouvera Kathryn Hahn (Mrs Fletcher) et Randall Park (Always me my maybe) respectivement dans les rôles d’Agatha Harkness et Jimmy Woo. La présence de ce dernier pourrait d’ailleurs être annonciateur de la présence du S.H.I.E.L.D dans l’intrigue. Enfin, on peut apercevoir Teyonah Parris qui incarnera Monica Rambeau. Pour les plus attentifs, il s’agit en fait de la jeune fille présente aux côtés de Captain Marvel dans le premier opus de ses aventures. Pas de doute donc, WandaVision ne fera pas un bon dans le temps.

Falcon and the Winter Soldier – le 19 mai 2021

En mai 2021, on retrouvera Bucky Barnes et Sam Wilson après la défection de Captain America. Les deux super-héros vont faire face à une recrudescence de violence et vont visiblement devoir partir à la recherche du nouveau héros de l’Amérique pour rétablir l’ordre. « Le monde a besoin d’un symbole », mais visiblement ce ne sera pas de tout repos pour nos personnages. La courte, mais explosive, bande-annonce ne donne que très peu d’informations sur l’intrigue qui sera déroulée dans cette première saison. Il faudra donc se contenter de spéculer sur le sort du Faucon et du Soldat de l’Hiver, avant sa sortie. On sait en revanche que la série signera le retour du Baron Zemo (Daniel Brühl) après sa première apparition dans Civil War. Le rendez-vous pour Falcon and the Winter Soldier est fixé au 19 mai prochain sur la plateforme Disney+.

Loki – mai 2021

Dernière mais pas des moindres, Loki profite aussi de l’occasion pour s’offrir un premier extrait. Très attendue par les fans, la série devrait débarquer sur nos écrans en mai prochain. Les premières secondes de la vidéo sont consacrées à une scène d’Endgame, pour remettre l’histoire en contexte. Loki s’est enfuit avec le Tesseract, évitant ainsi sa tragique fin dans Infinity War. Il semble désormais être aux prises de la TVA, l’autorité de la variance temporelle. Il y croise le chemin d’Owen Wilson qui incarne un agent. On peut aussi apercevoir un rapide plan sur ce qui ressemble étrangement à Black Widow après son saut pour récupérer la pierre de l’âme. Aura-t-on le droit de la retrouver pour quelques épisodes ? Rien n’est moins sûr puisque l’héroïne est censé clore ses aventures dans le MCU avec son film solo. Une chose est certaine en revanche, l’avenir du MCU ne s’écrira plus uniquement sur le grand-écran.

Ces annonces sont la preuve, s’il en fallait une, que Disney va miser sur sa plateforme pour diffuser les productions sérielles de Marvel. Si c’est ABC qui avait le privilège de présenter au public les séries comme Agents of S.H.I.E.L.D ou Agent Carter jusqu’ici, c’est désormais exclusivement sur Disney+ que ça se passe. Les long-métrages devraient en revanche restés sur le grand-écran, du moins pour le moment.