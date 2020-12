Wonder Woman 84 : Warner publie la scène d’ouverture du film sur YouTube

En attendant que Wonder Woman 84 ait une nouvelle date de sortie en France, Warner dévoile les premières minutes du film sur Youtube. L’extrait de 3 minutes nous plonge dans le passé de l’Amazone.

Le film devait sortir sur nos écrans le 16 décembre, il faudra finalement patienter avant de retrouver Diana Prince en action. La prolongation de la fermeture des cinémas en France est synonyme de report pour Warner Bros, qui a dévoilé la scène d’ouverture du long-métrage lors de l’avant-première mondiale. Le court extrait, moins de 4 minutes, nous emmène à nouveau sur Themyscira, refuge des Amazones et terre natale de Wonder Woman. On y découvre la jeune Diana auprès des siennes. Elle semble participer à une compétition sportive, dont on ne connaîtra pas l’objectif. Après quelques séquences d’acrobaties pour les Amazones, l’extrait se transforme en teaser en nous dévoilant de nouvelles images inédites. On y découvre notamment Chris Pine, une nouvelle fois dans la peau de Steve Trevor. Kristen Wiig fait aussi une apparition et confirme la véritable identité de son personnage. L’actrice incarnera Cheetah, une super-héroïne et aussi antagoniste de Wonder Woman.

Ce second film sera à nouveau réalisé par Patty Jenkins et comptera quelques grands noms au casting. En plus de retrouver Gal Gadot dans la peau de l’Amazone, les spectateurs pourront découvrir Pedro Pascal, cette fois-ci sans masque de Mandalorien, dans la peau de Maxwell Lord. Avec Cheetah, ils seront les deux nouveaux ennemis qu’elle devra affronter. Pour l’aider dans sa tâche, Diana pourra visiblement compter sur un ami qu’elle pensait perdu : Steve Trevor. On ne sait en revanche pas encore par quel miracle il a pu être ramené à la vie. Reste à voir désormais si on pourra retrouver Wonder Woman 84 sur nos écrans dès la réouverture des salles obscures. Aux États-Unis, il sera diffusé le 25 décembre prochain sur HBO Max et au cinéma.