5G : quel opérateur propose la meilleure couverture ?

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (Arcep) dévoile son premier observatoire de la 5G afin de dénombrer le nombre de sites 5G chez Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom.

Celui qu’on surnomme parfois le « gendarme des télécoms », l’Arcep, vient tout juste de publier un premier observatoire de la 5G. Dans celui-ci, on découvre la progression des différents opérateurs concernant le déploiement de la nouvelle norme mobile dans l’Hexagone, tout en recensant le nombre de sites 5G sur chaque fréquence pour chacun d’entre eux. Évidement, ces données sont amenées à évoluer et l’autorité en charge de la régulation des télécoms devrait donc mettre régulièrement à jour son observatoire.

L’Arcep dénombre tout d’abord le nombre de sites 5G sur le territoire pour chaque opérateur. C’est Free Mobile qui est largement en tête, avec pas moins de 5 303 sites 5G, contre 1 344 pour Bouygues Telecom, 646 pour Orange et 278 pour SFR. Néanmoins, le gendarme des télécoms fait la distinction entre les sites équipés en bandes 700 & 800 MHz, la bande des 1800 & 2100 MHz, et enfin, la bande des 3500 MHz ou 3,5 GHz, qui est aujourd’hui considérée comme la « vraie » 5G puisque c’est celle qui permet les débits les plus élevés. Sur cette fréquence, c’est Orange qui arrive en tête avec 475 sites activés, tandis que l’opérateur historique ne détient aucun site 5G sur les fréquences 700 & 800 MHz, contrairement à Free Mobile qui s’appuie quasiment exclusivement là-dessus. L’Arcep rappelle que les fréquences 700 Mhz sont habituellement consacrées à la 4G, et donc bien moins performante que les autres en 5G.

Ces fréquences 700 MHz permettent néanmoins à Free d’offrir, à ce jour, la meilleure couverture du territoire, comme on peut le constater dans les cartes publiées par l’Arcep (ci-dessous). Malheureusement, ces cartes ne permettent pas vraiment de distinguer les différentes fréquences utilisées par les opérateurs, et notamment la fréquence 3,5 GHz qui est celle qui devrait apporter le plus de changement pour l’utilisateur.

Pour rappel des offres disponibles, les quatre opérateurs français ont désormais lancé leurs premiers forfaits 5G. Free Mobile, toujours fidèle à son mantra de trublion des télécoms, a une nouvelle fois cassé les prix avec un forfait à moins de 20 euros, tandis que les trois autres opérateurs, Orange, SFR et Bouygues Telecom, se sont plus ou moins alignées avec des forfaits à partir de 40 euros, voire 30 euros via leurs filiales low-cost.