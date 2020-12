Samsung : les Galaxy Buds Pro se dévoilent en long, en large et en travers

Si les rumeurs disent vrai, Samsung devrait présenter ses nouveaux écouteurs le 14 janvier prochain, en même temps que la future gamme de Galaxy S21 (ou S30).

Les rumeurs battent actuellement leur plein concernant Samsung. En 2021, la firme sud-coréenne pourrait largement chambouler sa gamme en 2021 en abandonnant son traditionnel Galaxy Note pour se concentrer sur ses smartphones pliants (malgré quelques sources contradictoires), tout en dotant son prochain Galaxy S21 d’un stylet pour compenser ce manque. Le futur fleuron de Samsung est par ailleurs attendu un peu plus tôt qu’à l’accoutumée : il devrait être présenté mi-janvier, alors que la marque attend généralement février/mars pour lever le voile sur ses nouveaux modèles de la gamme Galaxy S. Et pour les accompagner, Samsung aurait également prévu une nouvelle paire d’écouteurs sans fil : les Galaxy Buds Pro. Justement, ces nouveaux écouteurs viennent de se dévoiler davantage dans un nouveau rendu vidéo signé Evan Bass (@EvLeaks) et basé sur les dernières fuites à leur sujet.

Comme prévu, on retrouve des écouteurs visuellement assez proches des Galaxy Buds+. La principale différence devrait être liée à une nouvelle fonction de réduction de bruit active. Par ailleurs, Leur format intra-auriculaire devrait leur permettre de faire un bien meilleur job en matière de réduction de bruit active par rapport aux Galaxy Buds Live, les écouteurs ouverts en forme de haricot lancés cet été par la marque, qui étaient bien équipés de cette fonction.

Quant au reste des caractéristiques, la boîte de chargement serait presque identique au premier modèle, et les écouteurs pourraient abandonner la petite croche qui garantissait un bon maintien dans les oreilles du porteur. La principale différence visuelle, c’est surtout une nouvelle couleur violette qui devrait être largement mise en avant par Samsung. Une récente fuite survenue après un enregistrement de ce produit auprès de la FCC nous a également appris que ces écouteurs pourraient disposer d’une batterie de 500 mAh sur le boîtier, soit presque deux fois plus que sur les Galaxy Buds+.