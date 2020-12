Free annonce l’arrivée de la 5G sans surcoût dans ses forfaits

L’opérateur frappe encore une fois très fort, en intégrant la 5G sans surcoût à ses forfaits mobiles pour tous les abonnés Freebox.

Fidèle à ses habitudes, l’opérateur mobile Free a encore une fois décidé de perturber le marché, en s’attaquant à la 5G. Contrairement aux autre opérateurs qui ont décidé de faire monter les prix sur les offres 5G, le « trublion des télécoms » a préféré prendre le contrepied et proposant la 5G au même prix que la 4G.

Résultat : un forfait 5G illimité à 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox (et même 9,99 pour les clients Freebox Pop) et un forfait 150 Go à 19,99 euros par mois pour les non abonnés Freebox. Voici donc désormais les forfaits 5G les moins chers du marché. Toujours sans engagement. Nous verrons si, comme à l’époque, cela forcera les autres opérateurs à s’aligner.

Un couverture déjà importante

Avec plus de 5255 sites actifs, et 40% de la population couverte par la nouvelle norme mobile. Un couverture rendue possible par les multiples antennes 700 MHz déjà utilisées pour la 4G, et l’implantation de nouvelles sur les bandes des de 3,5 GHz acquises lors différentes enchères ayant eu lieu plus tôt cette année. L’entreprise de Xavier Niel assure déjà posséder “le plus grand réseau mobile 5G de France”.

La firme est ainsi, selon elle, capable de proposer des services jusqu’à trois fois plus rapides que la 4G. Pour accompagner ces nouveaux forfaits, l’opérateur propose également “une large gamme de smartphones 5G”, à partir de 319€ euros avec abonnement.

Comment bénéficier des forfaits 5G Free ?

Bonne nouvelle si vous êtes déjà client des forfaits Free : vous basculerez automatiquement vers la 5G à une condition. Depuis l’espace abonné de l’opérateur, il suffit en simplement d’activer l’option “Service 5G”, pour bénéficier du débit ultra-rapide, à condition bien sûr d’avoir un smartphone compatible, et de se trouver dans une zone couverte par la 5G. Si vous vous abonnez aujourd’hui, et bien vous aurez la 5G sous réserve de couverture.

Avec ce lancement, Free propose en tout cas sur le papier une excellente proposition sur la 5G. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez déjà consulter notre comparatif des meilleurs forfaits 5G. Nous le mettrons à jour prochainement pour intégrer l’offre de Free.

C’est évidemment aussi une arrivée importante chez l’opérateur, qui ne s’est pas privé de moquer le « documentaire » complotiste Hold-Up pour promouvoir sa prise en charge nouvelle de la 5G.