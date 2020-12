[Comparatif] La 5G est là : quel forfait choisir pour en profiter ?

Son arrivée est peut-être limitée et progressive mais elle est désormais une réalité. Pour l’occasion, le Journal du Geek revient sur les premiers forfaits mobile proposés en France pour profiter du nouveau réseau 5G.

La fin de l’année 2020 signe le début d’une nouvelle ère dans les télécommunications. Le réseau de nouvelle génération 5G est enfin à la portée du public. Si, en France, sa couverture reste encore très limitée, des premiers forfaits permettent déjà d’en profiter dans certaines villes. Le Journal du Geek fait le bilan de ces premières offres.

Quelles sont les premières offres disponibles ?

Orange

Orange est le premier opérateur de France à avoir dévoilé ses offres compatibles avec le réseau 5G. Dans un premier temps, il propose quatre forfaits qui disposent tous des appels, SMS et MMS illimités (avec multi-SIM Internet possible) :

un premier à 24,99 euros/mois la première année puis 39,99€/mois pour 70 Go de données mobile (14,99€/mois la première année puis 29.99 €/mois pour les clients Open) ;

pour 70 Go de données mobile (14,99€/mois la première année puis 29.99 €/mois pour les clients Open) ; un deuxième à 34,99€/mois la première année puis 49,99€/mois avec 100 Go de data (24,99€/mois la première année puis 39,99€/mois pour les clients Open) ;

avec 100 Go de data (24,99€/mois la première année puis 39,99€/mois pour les clients Open) ; un troisième à 49,99€/mois la première année puis 64,99€/mois pour 150 Go de data (39,99€/mois la première année puis 49,99€/mois pour les clients Open) ;

pour 150 Go de data (39,99€/mois la première année puis 49,99€/mois pour les clients Open) ; un dernier à 79,99€/mois la première année puis 94,99€/mois avec data illimitée (64,99€/mois la première année puis 79,99€/mois pour les clients Open).

A noter que les deux dernières offres s’accompagnent du multi-SIM pour les appels ainsi que des appels et SMS/MMS illimités en Europe et plus encore selon l’offre. Selon votre couverture 5G, ses offres peuvent n’être disponibles qu’en 4G. Si vous êtes éligibles au réseau nouvelle génération, il faudra attendre le 3 décembre et l’ouverture du réseau 5G de l’opérateur.

SFR

L’opérateur filiale du groupe Altice proposera quatre offres 5G – toutes avec appels, SMS et MMS illimités :

un premier forfait à 80 Go de données mobiles (depuis l’Europe et les DOM) pour 25 euros par mois la première année puis 40 euros par mois (15€/mois puis 30€/mois pour les clients Box) ;

(15€/mois puis 30€/mois pour les clients Box) ; un deuxième, proposé à 35 euros par mois la première année puis 50€/mois pour 100 Go (25€/mois puis 40€/mois pour les clients Box) ;

pour 100 Go (25€/mois puis 40€/mois pour les clients Box) ; un troisième, avec 150 Go de data en France (100 Go en Europe et les DOM) et les appels vers l’étranger, à 50 euros/mois la première année puis 60€/mois (35€/mois puis 50€/mois pour les clients Box) ;

(35€/mois puis 50€/mois pour les clients Box) ; un quatrième et dernier à 95 euros par mois contre des données mobiles illimitées en 5G, (15€/mois puis 30€/mois pour les clients Box).

Plus d’une trentaine de smartphones compatibles sont déjà proposés. En dehors de la simple accessibilité au réseau 5G, SFR propose deux services seulement compatibles avec la 5G. L’application mobile SFR Xperience, gratuite pour les abonnés 5G, propose de suivre des programmes sportifs, sur RMC Sport, ou d’actualité, sur BFM TV, en réalité virtuelle ou à 360°. La plateforme SFR Gaming, disponible pour 10€/mois (pour un seul écran) ou 14,99€/mois (pour plusieurs écrans), donne accès à un catalogue de jeux vidéo en « cloud gaming. »

Bouygues Télécom

Du côté de Bouygues Télécom, l’offre 5G ne se décline qu’en deux options « Sensation », dépendantes de l’ouverture de sa portion de réseau le 1er décembre prochain :

un forfait à 50 Go de données mobile (avec 20 Go depuis l’Europe, la Suisse et les DOM) à 15,99 euros /mois la première année puis 30,99€/mois (10,99€/mois puis 25,99€/mois pour les clients Bbox) ;

(10,99€/mois puis 25,99€/mois pour les clients Bbox) ; un forfait à 80 Go de data (avec 25 Go depuis l’Europe, la Suisse et les DOM), accompagné des appels mobiles illimités vers les Etats-Unis, le Canada et la Chine, à 21,99 euros /mois la première année puis 36,99€/mois (14,99€/mois puis 29,99€/mois pour les clients Bbox).

Chaque forfait 5G proposé par Bouygues Télécom, offrent des appels et SMS/MMS illimités avec l’Europe, la Suisse et les DOM. De plus, il donne accès à l’offre B.tv HD vers plus de 50 chaînes de télévision.

En plus de ces deux offres conventionnelles, Bouygues a récemment dévoilé un premier forfait 5G B&You. Celui-ci est le premier forfait 5G sans engagement sur le marché mais pour y souscrire, il faudra s’y prendre avant le 16 décembre. Pour 24,99 euros par mois, il confère :

130 Go de données en 5G (si elle est disponible) ou en 4G ;

Appels, SMS et MMS illimités en France ;

15 Go de data dans l’Union européenne ;

Appels et SMS illimités dans l’UE, MMS décomptés de l’enveloppe de data à l’étranger ;

et un abonnement Spotify Premium offert pendant 3 mois.

Et Free ?

Des quatre grands opérateurs télécoms de l’Hexagone, seul Free n’a pas encore annoncé de forfaits Internet et mobile compatibles avec la 5G. Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (la maison-mère de Free), s’est contenté d’assurer qu’ils seront « généreux en termes de gigaoctets » et vendus « au juste prix ». Il faudra d’abord que Free détermine comment il compte s’insérer sur le réseau de nouvelle génération. Une mutualisation avec les bornes réseau d’Orange serait actuellement à l’étude.

Après une rude période d’enchères cette année, les parts de fréquence – de la bande 3,4 – 3,8 GHz, dite 5G – attribuées à chaque opérateur français s’ordonnent comme suit : 90 MHz pour Orange, 80 MHz pour SFR, 70 MHz pour Bouygues Télécom et également 70 MHz pour Free. L’opérateur du constructeur immobilier Bouygues sera le premier à ouvrir les hostilités, mardi 1er décembre 2020. Orange et SFR suivront le jeudi 3 décembre. Le premier commencera par 15 villes dont Nice, Marseille, Le Mans, Angers et Clermont-Ferrand « couvertes à 80%. » Le second a déjà, exceptionnellement, ouvert sa part de réseau 5G à Nice depuis le début du mois de novembre.

Pour connaître l’éligibilité de votre zone, plusieurs outils existent. La plateforme ZoneADSL recense toutes les bornes réseau, porteuses de la 5G, dans une zone autour de votre adresse. Cette carte s’appuie sur les données de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), mises à jour régulièrement. Autrement, CartoRadio, l’outil officiel de l’ANFR, est plus technique mais permet d’explorer avec précision la carte réseau autour de soi et d’obtenir des renseignements, certes techniques mais complets, sur la couverture télécom de sa région.

Quel forfait 5G choisir ?

Le meilleur rapport qualité/prix

Il est difficile de distinguer précisément à ce stade le meilleur rapport qualité/prix. Cela étant dit, s’il faut en retenir un à ce jour, le meilleur forfait possible est selon nous, l’éphémère forfait 130 Go 5G B&You à 25 euros par mois sans engagement. Si la couverture 5G actuelle de Bouygues Télécom n’est potentiellement pas la meilleure, cette offre comporte bien des avantages : une quantité de données mobile amplement suffisante, des appels et messages gratuits depuis l’Union européenne et, cerise sur le gâteau, un abonnement de trois mois à Spotify Premium pré-payé.

Si le caractère éphémère de l’offre et la couverture encore limitée de l’opérateur vous troublent, on vous oriente sinon vers le forfait Orange à 50 euros la première année (sans avantages client) pour 150 Go de data. Moins cher de 15 euros par rapport au forfait équivalent chez SFR et de 30 euros vis-à-vis du forfait à données illimitées (contre 45 euros de plus pour la même offre chez SFR), ce forfait permet d’offrir une quantité très satisfaisante de données mobile pour un prix assez abordable. Par ailleurs, Orange a l’avantage, dans un premier temps, de profiter de la plus grande part de fréquence 5G en France et donc, a priori, de la meilleure couverture réseau nouvelle génération.

Le moins cher

Au regard des premiers forfaits dévoilés par Orange, SFR et Bouygues, et sans prendre en compte les éventuels avantages client, l’offre la moins chère semble venir de Bouygues Télécom. Son premier forfait « 4G compatible 5G », à 15,99€ par mois la première année pour 50 Go de données mobiles n’a pas d’équivalent chez les concurrents. À noter que 20 Go sont aussi accessibles depuis l’Europe, les DOM et la Suisse, en plus des appels et SMS/MMS illimités avec l’Europe, la Suisse et les DOM.

Pourquoi souscrire une offre 5G ?

La 5G promet un débit d’environ 10 Gb par seconde, surpassant dans certains cas la vitesse proposée par la fibre optique. Elle offre aussi une drastique réduction de latence, de 10 à 20 fois moins qu’avec la 4G, et supporte un plus nombre d’utilisateurs simultanément. La couverture du réseau reste toutefois encore limitée et la plupart des smartphones dotés de puces 5G coûtent aux alentours de 500 euros.

La 5G n’est donc pas, en 2020, une nécessité pour le plus grand nombre. Elle intéressera cependant sans doute les gamers nomades, déjà versés dans le streaming vidéoludique voire le « cloud gaming » pur et dur, et qui ont besoin d’accéder rapidement à un grand volume de données sans souffrir du fameux « lag. »

Moins grand public, voire pas du tout, rappelons que la technologie a des nombreux avantages dans des domaines plus professionnels, notamment pour faire communiquer les machines entre elles. C’est ce qu’on appelle le « M2M » (Machine to Machine) dans le jargon, et les applications les plus parlantes sont sans doute liés à l’automobile. Les véhicules autonomes pourront par exemple signaler un freinage aux voitures qui suivent avec très peu de latence.