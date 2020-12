Peaky Blinder, Friends ou The Voting Game : trois jeux de société pour les fêtes

Vous cherchez des jeux de société pour passer du bon temps en famille pendant les fêtes ? Pour faire des cadeaux sympathiques, pour les fans de série… ou pour découvrir qui sont véritablement vos amis ? On a ce qu’il vous faut.

Cartamundi est un éditeur de jeux de société qui propose pour le fêtes trois jeux amusants pour passer du bon temps en famille ou entre amis. Si vous êtes fan de séries, vous pourrez pour les jeux inspirés de Peaky Blinders ou de Friends ; si vous avez envie de découvrir vos amis sous un autre angle, The Voting Game qui a rencontré un franc succès outre Atlantique, débarque désormais en France et promet de folles soirées.

Peaky Blinders : plongée dans le Birmingham des années 20

Peaky Blinders est un jeu de stratégie qui vous replonge dans l’univers de la série : le Birmingham des années 20. Il va falloir mener la guerre des gangs et triompher de vos ennemis. Investissez dans l’alcool, les courses de chevaux, les armes etc, placez au bon endroit vos hommes de main, collectez vos ressources… il faudra choisir ses actions finement pour en sortir victorieux et prendre le contrôle de la ville.

Élément intéressant, Peaky Blinders intègre également une dimension jeu de rôle en vous permettant d’améliorer les caractéristiques (intelligence, charisme etc.) de votre personnage pour obtenir divers avantages. Le jeu en lui-même se déroule en 3 phases : préparation, action et jeu ouvert. Au commencement de la partie, chaque joueur reçoit trois cartes « missions », c’est celui qui les complète le plus rapidement qui sera le vainqueur.

Le jeu Peaky Blinders est disponible à partir de 34,90 euros sur Amazon.

Friends : l’embobineur, encore plus loufoque dans la vraie vie

Comme Peaky Blinders, le jeu Friends est inspiré de la série de même nom. Il est cette fois question de tester vos connaissances sur la série. Il faut dire qu’avec 10 saison et pas moins de 236 épisodes, il y a de la matière pour trouver celui ou celle qui sera le plus incollable sur la série mythique. Et avec 150 questions dans le jeu, cela prendra un peu de temps avant de faire le tour.

Plus précisément, le jeu est directement emprunté à l’épisode 30 de la saison 8 dans lequel Joey veut devenir l’animateur d’un jeu TV : l’embobineur. Totalement loufoque, le voici maintenant en vrai et toujours aussi foufou. Il intègre toutes les étonnantes règles et bonus, dont le bonus sauteur — il ne faudra pas oublier de changer de pied entre les réponses — et la fameuse roue de mutilation humaine.

Le jeu Friends : l’Embobineur est disponible à 14,99 euros.

The Voting Game : découvrez qui sont vraiment vos amis

Best-seller outre-Atlantique, The Voting Game débarque en France. Le principe est relativement simple, vous avez plusieurs cartes sur lesquelles sont inscrites une question et chaque joueur « élit » de façon anonyme la personne qui correspond le plus à ladite question. Ensuite, et c’est ici que le jeu prend le tournant le plus drôle, il faut débattre pour découvrir qui a voté pour qui, ce qui donne souvent lieu des discussions enflammées.

C’est un jeu idéal pour mettre l’ambiance lors des apéros et diners entre amis, mais aussi en famille, quand par exemple, on se retrouve tous ensemble à Noël. Il existe également de nombreuses variantes pour ajouter du fun en fonction de ses préférences. Il est par exemple possible d’ajouter un personnage non présent autour de la table, comme une célébrité ou un homme politique. Un jeu simple, mais au potentiel infini.

The Voting Game est disponible à 27,90 euros sur Amazon.

Cet article est sponsorisé par Cartamundi. Il a été réalisé par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.