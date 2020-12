Valeo veut révolutionner la propulsion du vélo électrique avec son Smart e-Bike System

Urban Mobility Par Gregori Pujol le 21 décembre 2020 à 16h00

Le Valeo Smart e-Bike System est la première solution au monde à intégrer moteur électrique et boîte de vitesses automatique adaptative dans le pédalier. Grâce à cette nouvelle assistance électrique, c’est le vélo qui s’adapte au cycliste et non plus l’inverse. Avec ce système, le passage de vitesse est automatique et ses algorithmes ajustent instantanément l’intensité d’assistance électrique dont le cycliste a besoin au premier coup de pédale.