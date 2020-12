Revenir sur cette folle année qu’a été 2020, c’est le pari qu’a fait Charlie Brooker dans son nouveau film sur Netflix. Même le créateur de Black Mirror n’aurait pu imaginer un tel scénario catastrophe, il va donc nous offrir une rétrospective satirique de son cru.

Mauvais scénario de film catastrophe, 2020 s’achève dans quelques jours et nos espoirs sont désormais tous tournés vers 2021. Pour clore cette année pour de bon, Netflix va diffuser un nouveau film par le créateur de Black Mirror. Baptisé Mort à 2020, il retracera cette année 2020, non sans une dose humour. Fin mélange entre fiction et réalité, le film promet de revenir sur les événements marquants de l’année, sur fond de pandémie mondiale bien évidemment. Les producteurs exécutifs ont débauché plusieurs grands noms du petit et grand écran pour porter ce projet. Ainsi, le nom Samuel L. Jackson (Avengers) côtoie celui de Hugh Grant (Love Actually). Ils incarneront respectivement un journaliste et un professeur d’histoire. Lisa Kudrow (F.R.I.E.N.D.S) sera aussi de la partie, tout comme Kumail Nanjiani (The Twilight Zone). Tracy Ullman (Escrocs mais pas trop), incarnera quant à elle la reine Elizabeth II.

« Le moindre rire que l’on est capable d’arracher est une modeste victoire »

Loin de dresser un bilan défaitiste, le film a pour vocation de faire rire les spectateurs. Charlie Brooker, qui a travaillé coupé du monde, explique avoir créé son film comme une satire de notre société. « Dans Mort à 2020, on découvre des personnages de fiction qui abordent des faits réels dans un documentaire explosif, mais un peu plus délirant qu’on ne pourrait croire. C’est un format qui convenait parfaitement à Netflix. » Il ajoute, « j’espère que les spectateurs trouveront au moins un gaga qui leur plaira, parce que soyons honnêtes, en 2020, le moindre rire qu’on est capable d’arracher est une modeste- mais précieuse- victoire. » Ce n’est d’ailleurs pas le premier documentaire du genre à s’attaquer au COVID puisque Sacha Baron Cohen avait consacré une partie de son film Borat, nouvelle mission filmée à la pandémie aux États-Unis. Le film est disponible sur Amazon prime. Pour découvrir Mort à 2020, c’est sur Netflix que ça se passe. Le rendez-vous est fixé au 27 décembre prochain.