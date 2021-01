New Pokémon Snap sera disponible en avril sur Nintendo Switch

Bien connu des nostalgiques sur Nintendo 64, Pokémon Snap est de retour cette année, cette fois dans une nouvelle version bientôt disponible sur Nintendo Switch.

C’est le moment de ressortir vos appareils photo ! 21 ans après sa sortie sur Nintendo 64, Pokémon Snap fera son grand retour sur consoles Switch à partir du 30 avril prochain, dans une nouvelle version entièrement repensée. Annoncé hier sur le site officiel de la licence, le jeu, sobrement baptisé New Pokémon Snap a présenté un sympathique trailer, ainsi que plusieurs détails sur son gameplay et son intrigue.

New Pokémon Snap, c’est quoi ?

Si vous n’avez jamais expérimenté Pokémon Snap sur N64, c’est le moment ou jamais de vous lancer. Apprécié des joueurs pour son gameplay relaxant façon Animal Crossing New Horizons, le jeu vous invite à découvrir la région inédite de Lentis, et d’observer plus de 200 espèces de Pokémon dans leur habitat naturel. Ici, pas question de combat ni d’affrontement, et encore moins d’évolution. Les seules captures que vous réaliserez se feront au moyen de votre appareil photo. Épaulé par le professeur Miroir et son assistante Rita, qui jugeront chacun de vos clichés, vous aurez pour mission de réaliser les plus belles photos possible, tout en enquêtant sur le phénomène Lumina, un étrange scintillement qui touche certains Pokémon sauvages que vous serez amenés à croiser. À vous de remplir votre Photodex, en vous aidant de votre fidèle Neo One.

Avec un écosystème riche et varié, peuplé par plus de 200 Pokémon issus de toutes les générations connues, New Pokémon Snap sera accessible dès le 30 avril sur Nintendo Switch, et dès aujourd’hui en précommande. Cette année, Nintendo fête les 25 ans de sa franchise culte. Il y a donc fort à parier que 2021 devrait nous réserver encore pas mal de surprises concernant nos monstres de poche préférés.