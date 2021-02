Electronic Arts a dévoilé ses derniers résultats financiers concernant sa poule aux œufs d’or FIFA. Quelques semaines avant l’arrivée de la licence sur Google Stadia, c’est un carton plein.

EA peut toujours compter sur FIFA. Dans un communiqué dévoilé en début de semaine, Electronic Arts a présenté d’excellents résultats pour sa franchise, en annonçant plus de 325 millions d’exemplaires vendus depuis la naissance de la série. En marge de ce record, l’éditeur a également renouvelé son partenariat avec l’UEFA. Sans plus de précisions sur la durée, FIFA devrait donc continuer à bénéficier de l’exclusivité sur plusieurs licences cultes du monde du football, allant de la Ligue des Champions à l’Europa League, en passant par la Supercoupe.

De nouvelles expériences au programme

En marge de ces annonces, EA espère dans les mois et les années à venir, offrir à sa franchise star de nouveaux terrains de jeu. L’éditeur a ainsi mis en avant sa volonté d’étendre FIFA sur mobile, notamment via le développement de six nouvelles “expériences”, allant de la traditionnelle simulation à de nouveaux formats plus originaux. Parallèlement, la franchise devrait bientôt arriver sur Google Stadia. Si la plateforme de cloud gaming de Google a pris la décision de fermer définitivement son studio de développement, elle continue à miser gros sur les AAA d’éditeurs tiers, et FIFA 21 semble tout indiqué. Rendez-vous le 17 mars prochain pour profiter du jeu sur le service de Google. Enfin, Electronic Arts a annoncé le déploiement du jeu free-to-play PC FIFA Online 4, jusqu’à présent réservé au marché asiatique, à quinze pays supplémentaires. Grâce à cette action, EA espère toucher 80 millions de nouveaux joueurs supplémentaires, et ainsi conserver sa couronne face à un PES bien loin derrière.