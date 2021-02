League of Legends : une mise à jour événement en approche !

Entre les skins, les modes de jeu et les éléments cosmétiques, découvrez toutes les nouveautés qui arrivent avec la mise à jour du Festival de la Bête Lunaire.

Riot Games va bientôt déployer une mise à jour qui amène avec elle l’événement du Festival des Bêtes Lunaires sur les jeux League of Legends PC et sa version mobile League of Legends : Wild Rift. Riot Games avait annoncé cette mise à jour au mois de janvier lors sa conférence concernant les nouveautés à venir de League of Legends. Pour son arrivée officielle, Riot Games l’a accompagné d’une cinématique animée, qui ressemble plutôt à un court-métrage touchant et très coloré. L’événement durera du 4 février au 8 mars prochain.

Avec la mise à jour du Festival des Bêtes Lunaires, de nouveaux skins seront disponibles pour les personnages d’Alistar, Annie, Darius, Fiora, Jarvan IV et Miss Fortune pour Wild Rift, et pour tous ces personnages ainsi que pour Viego le Roi Déchu et Aphélios sur League of Legends PC. Riot games précise que tous ces personnages forment un groupe appelé la Brigade du Bœuf dont le but est de « sauver les festivités de la dévastation causée par une créature légendaire », la Bête Lunaire. C’est un aspect de l’événement qui est très bien représenté dans la cinématique. L’aspect esthétique qui mêle à la fois une Chine futuriste et traditionnelle a été travaillé pour plonger les joueurs dans l’atmosphère du Festival Lunaire.

Cette mise à jour signe aussi l’arrivée d’un nouveau mode de jeu temporaire sur Wild Rift ainsi que le retour du mode ARURF sur LoL PC. Le mode temporaire de Wild Rift est une expérience interactive dans laquelle chaque joueur devra choisir une relique ainsi qu’une « condition sine qua non » qui lui permettra d’acquérir des jetons. Des missions inédites débarqueront chaque jour afin de gagner plus de jetons. Il y aura aussi un mode spectateur et un mode replay. Concernant le mode ARURF, ou All Random Ultra Rapid Fire mode, c’est un mode de jeu ultra rapide dans lequel les sorts n’ont aucun coût et les délais de récupération sont réduits.