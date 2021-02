Désinstallez vite ces 450 applications Android et iPhone, elles vous espionnent !

Au total, ces applications ont été téléchargées plus de 1,7 milliard de fois à travers le monde. Dans chacune d’entre elles se trouvent des outils de suivi suspects cherchant à accéder à votre localisation.

En nous coupant d’une vie sociale ordinaire, la pandémie de Covid-19 aura largement accentué nos usages numériques, ce qui a nécessairement attiré bon nombre d’escrocs à multiplier les arnaques sur le web, et cela même sur les réseaux sociaux. Parmi ces arnaques, on retrouve bien sûr des échanges directs avec des propositions trop alléchantes, mais aussi ces fameux malwares et autres trackers qui parviennent à s’immiscer dans certaines applications et à se faufiler dans les rayons des magasins d’applications. À ce propos, un nouveau rapport signé ExpressVPN nous alerte justement de la présence de trackers pouvant se montrer dangereux et présents dans près de 450 applications.

Ce fameux tracker n’est pas un malware destiné à prendre le contrôle de votre smartphone, mais vise plutôt à accéder à votre localisation dès que possible. Les chercheurs d’ExpressVPN nous mettent justement en garde contre les outils de suivi de l’entreprise X-Mode Social, présents dans 44% des applications recensées. En décembre, Apple et Google avaient pourtant demandé aux développeurs de supprimer ces outils de leurs applications sous peine de se voir interdit l’accès à leurs stores d’applications. X-Mode collecte en effet des données de localisation dans le but de les revendre, mais l’entreprise entretiendrait des liens étroits avec l’armée et les services de renseignement américains. Un article de Vice paru en fin d’année dernière rapportait notamment que les outils de suivi de X-Mode chercheraient à collecter des données de localisation d’utilisateurs musulmans via des applications de rencontre communautaires, notamment. Justement, parmi les apps citées par ExpressVPN, on retrouve une dizaine d’applications destinées aux musulmans (67 millions de téléchargements), ainsi que 64 applications de rencontre (52 millions de téléchargements).

Au total, toutes ces applications cumulées ont été téléchargées pas moins de 1,7 milliard de fois, et 305 d’entre elles seraient encore disponibles dans les rayons des magasins d’applications de Google et d’Apple. Il y aurait donc une petite chance pour que l’une d’entre elles se trouve encore sur votre smartphone. Pour en avoir le coeur net, on vous invite à vous rendre sur cette page GitHub qui recense ces 450 applications douteuses, parmi lesquelles on retrouve beaucoup de clones d’applications populaires, comme « Telegramy », un clone évident de l’application Telegram qui rencontre actuellement un franc succès depuis la migration massive des utilisateurs de WhatsApp vers d’autres plateformes de messagerie.