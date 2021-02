Nintendo aurait annulé une série Zelda à cause de… Netflix

La série en live-action qui avait fuité en 2015 aurait été annulée à cause du leak qui viendrait de chez Netflix. C’est une révélation faite par Adam Conover, qui est revenu sur cette époque dans un podcast.

Si l’on fait un retour en arrière, il y a environ 6 ans, on vous parlait d’une série Netflix en live-action basée sur les jeux The Legend of Zelda. La rumeur n’avait pas fait long feu puisqu’elle avait été démentie par le président de Nintendo de l’époque en personne, Satoru Iwata. Aujourd’hui il s’avère que ces rumeurs étaient belles et bien fondées, comme l’a révélé dernièrement le comédien américain Adam Conover. Celui-ci était l’invité spécial d’un podcast de The Serf Times long d’une heure et demie et dans lequel il a révélé avoir travaillé sur un projet de série en lien avec Nintendo en 2015. La série devait être l’adaptation du jeu Star Fox et devait prendre une direction artistique similaire au film Fantastic Mr. Fox. Alors qu’il travaillait sur ce projet, il avait entendu parler en interne d’un autre projet qui était en train de se faire également et qui devait être diffusé sur… Netflix. Vous l’avez compris, il s’agissait de la série adaptée de The Legend of Zelda.

Malheureusement, quelques temps plus tard, Adam Conover a appris qu’aucune de ces deux séries n’allaient être réalisées. En effet, une source, à l’époque décrite comme étant « familière avec le projet » et que Adam Conovor décrit maintenant comme quelqu’un « de chez Netflix », avait révélé à The Wall Street Journal l’existence de la série Zelda. Le monde s’était enflammé, les rumeurs ont circulé et, à partir de là, tout a dégénéré. Nintendo, pris de panique, a commencé à annuler tous ses projets d’adaptations sérielles, y compris la série Star Fox et la prétendue série Zelda. Cette annonce de la part du comédien fait l’effet d’une douche froide quand on pense qu’à cause d’un leak, c’est tout un projet qui est parti en fumée. Mais on espère que Nintendo laissera une deuxième chance à cette idée dans les années à venir car une série comme celle-ci pourrait ravir de nombreux fans de la franchise.