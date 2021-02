Des scientifiques de la NASA viennent de percer à jour l’existence d’une mystérieuse barrière de protection située dans la magnétosphère terrestre, et capable de nous protéger des décharges solaires. Plus étonnant encore, il semblerait que cette barrière ait été amplifiée par l’activité humaine au fil des années.

On accuse souvent l’activité humaine d’être à l’origine de la dégradation de la Terre, et notamment du trou dans la couche d’ozone. Cette fois pourtant, il semblerait que notre présence ait été bénéfique. C’est du moins ce que semble indiquer cette découverte rapportée par la revue scientifique Science Space Reviews, et relayée par nos confrères de NeOzone. En 2012, la NASA déployait deux sondes spatiales dans le but de percer le secret des ceintures de Van Allen. Situées dans la magnétosphère, ces dernières sont capables de protéger la Terre, en bloquant les particules chargées à haute énergie en provenance de l’espace. En 2017, une étude similaire a démontré que cesdites ceintures tendaient à s’éloigner de leur position d’origine — et donc de notre planète, grâce à un mystérieux bouclier basse fréquence qui se serait amplifié au cours des décennies.

L’activité humaine à l’origine de cet éloignement ?

Selon les scientifiques de la NASA, cet éloignement inattendu des ceintures de Van Allen serait dû à une activité humaine, et plus précisément aux transmissions radio à très basse fréquence (VLF). Dans le résultat de l’étude, Phil Erickson, de l’observatoire MIT Haystack du Massachusetts explique ainsi : “Nos observations ont montré que les signaux de radiocommunication de type VLF ont un impact sur les propriétés de l’environnement de rayonnement à haute énergie autour de la Terre”. Beaucoup plus utilisé aujourd’hui que dans les années 1960, ces transmissions radio seraient ainsi capables de déplacer les particules coincées dans les ceintures de Van Allen plus loin dans la magnétosphère. Comprises entre 3 et 30 kHz, elles sont généralement utilisées dans les domaines scientifiques et militaires, et servent notamment à transmettre des messages codés longues distances, et sous l’eau.