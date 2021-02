Blizzard révèle la date de la BlizzConline qui célébrera ses 30 ans

Réservez vos nuits du 19 au 20 février prochain car la BlizzConline a un programme chargé autour des actualités de jeux Blizzard et de la célébration de la communauté ! Elle sera accessible en ligne gratuitement.

Blizzard vient d’annoncer que la BlizzCon se déroulera les 19 et 20 février prochains. Mais cette année, la BlizzCon prend un tournant particulier cette année puisque c’est la première fois que Blizzard va tenter le format numérique. Elle est donc rebaptisée la BlizzConline. Comme son nom l’indique, elle aura lieu en ligne et plus précisément sur le site BlizzCon.com. Pour rappel, la BlizzCon est un événement dédié aux actualités des jeux Blizzard. Cette année, l’événement est totalement gratuit et accessible par tous. Blizzard souhaite avant tout rassembler toute sa communauté dans un espace commun où l’entente, le partage et l’échange seront mis à l’honneur. En effet, les fans seront particulièrement mis au centre de l’événement dans un segment intitulé « célébration de la communauté » dans lequel les meilleurs dessins, fan-arts et cosplays seront mis en avant.

De plus, c’est une année spéciale pour Blizzard qui fête ses 30 ans. À cette occasion, l’entreprise a décidé de marquer le coup en mettant à disposition une collection commémorative contenant des bonus pour plusieurs jeux Blizzard. La collection contient trois packs : l’Essential Pack pour 19,99 euros, le Heroic Pack pour 39,99 euros et enfin l’Epic Pack pour 59,99 euros. Dans ces packs vous pouvez retrouver des bonus pour les jeux World of Warcarft, Overwatch, Diablo III, ou encore Hearthstone.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 19 février à 23h. Dès la première journée, les internautes pourront découvrir un aperçu des projets en cours et à venir. Les journées consacrées à l’événement vont plutôt se transformer en soirées si on se cale sur l’heure française. Le fait que cela soit organisé le vendredi et le samedi soir est donc plutôt rassurant pour la majorité d’entre nous. Toutefois, si vous avez raté un événement particulier, vous pouvez toujours le retrouver dans les archives. Le programme détaillé de la BlizzConline sera disponible quelques semaines avant le début de l’événement.