Instagram, Twitter et TikTok s’allient contre les pirates OGusers

Instagram vient de se lancer dans une vaste campagne de désactivation. Le réseau social s’est attaqué à plusieurs centaines de comptes volés dans le cadre d’une vaste opération menée pour récupérer les noms d’utilisateurs rares et convoités.

Au moment de choisir son nom d’utilisateur sur Instagram, c’est souvent le casse-tête. Il faut dire qu’avec 1,08 milliard d’utilisateurs actifs mensuels, beaucoup d’options sont déjà prises. Les seuls utilisateurs à pouvoir profiter d’un pseudo simple et efficace, sans avoir à rajouter des chiffres ou des symboles, sont ceux qui se sont inscrits au lancement de la plateforme. Mais ces pseudos attisent souvent la convoitise des nouveaux adhérents et ils ne sont pas les seuls. La communauté du forum OGusers s’est lancée dans une vaste campagne de piratage et d’extorsion pour obtenir les précieux noms d’utilisateurs. Selon Reuters, ils peuvent être revendus pour des dizaines de milliers de dollars sur les marchés souterrains. Ils sont souvent récupérés au moyen d’un piratage de la carte SIM de l’utilisateur ou simplement grâce à des méthodes de fishing classiques. Ce phénomène n’est pas vraiment du goût des différents réseaux sociaux qui ont pris respectivement des mesures pour l’endiguer. Ainsi, Instagram vient de bloquer plusieurs centaines de comptes volés et de personnes affiliées au forum. Un porte-parole de Facebook précise : « aujourd’hui, nous supprimons des centaines de comptes connectées aux membres du forum OGUsers. Ils harcèlent, extorquent et causent du tort à la communauté, et nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour leur empêcher de tirer profit des noms d’utilisateur Instagram« .

Une coopération inédite entre les réseaux sociaux

Fait assez inédit pour être mentionné, les différents réseaux sociaux concurrents se sont cette fois-ci alliés pour identifier les pirates. Dans un communiqué, TikTok explique qu’elle continuera « à se concentrer sur la maîtrise des tactiques en constante évolution des mauvais acteurs, y compris la coopération avec des tiers et d’autres acteurs du secteur ». Ce n’est pas la première fois que les utilisateurs du forum OGusers sont dans le viseur des réseaux sociaux. L’été dernier, une petite équipe de pirates informatiques liée au site aurait participé à un piratage sans précédent sur Twitter qui impliquait de réinitialiser les mots de passe d’une dizaine de comptes d’individus et d’entreprises de haut niveau, dont Elon Musk et Barack Obama.