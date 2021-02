Microsoft veut révolutionner le télétravail avec Viva

La firme de Redmond lance une nouvelle interface, conçue pour améliorer le télétravail et faciliter les échanges entre les employés. Les premiers modules sont disponibles dès aujourd’hui. Viva sera ensuite amélioré tout au long de l’année 2021.

La pandémie aura bouleversé bien des secteurs, et surtout celui du travail. Pour ralentir les contaminations, de nombreuses entreprises ont adopté le télétravail, et ce, pour une durée indéterminée. Mais cela s’accompagne souvent de petits couacs et soucis d’organisation, que Microsoft entend régler avec son nouvel outil. La firme de Redmond lance aujourd’hui Viva, une nouvelle plateforme intégrée à son offre Microsoft Teams et qui fonctionne un peu à la manière d’un intranet. Jared Spataro, directeur de Microsoft 365, explique : « Nous devons arrêter de penser au travail comme un lieu et commencer à réfléchir à la manière de maintenir la culture d’entreprise, de connecter les employés et d’exploiter l’ingéniosité humaine dans un monde hybride ».

4 modules pour le moment

Concrètement, Microsoft Viva repose sur une interface simple et collaborative. Sur la page d’accueil, les employés pourront retrouver les actualités de l’entreprise, les réunions et assemblées publiques, et même partager leur humeur du moment. Microsoft Viva s’articule autour de quatre modules, et d’autres sont déjà en préparation précise la firme dans son communiqué. Connections vise à rassembler les différents employés autour des outils de communication interne. Il s’appuie sur les capacités de Microsoft 365 comme SharePoint. Insight fournit aux managers des informations et des recommandations pour favoriser la santé et l’efficacité des équipes. Par exemple, l’outil pourra aider un responsable à déceler si son équipe est exposée au risque d’un burnout et lui propose des recommandations comme désactiver les notifications, fixer des limites dans le calendrier ou établir des priorités quotidiennes. Le module Learning vise quant à lui à favoriser l’apprentissage en créant un hub central dans Teams. Il pourra regrouper des contenus LinkedIn Learning, Microsoft Learn ou encore les formations développées par l’entreprise. Enfin Topics a été conçu comme « un Wikipedia avec les super-pouvoirs de l’IA. » Il utilise l’intelligence artificielle pour organiser automatiquement le contenu et l’expertise de l’entreprise dans différentes catégories.

Le déploiement de ce nouvel outil sera progressif et Microsoft annonce qu’il est déjà possible de profiter de Viva Topics. En 2021, la firme devrait continuer de développer ses outils pour améliorer l’expérience et la rendre accessible à tous.