Netflix dévoile le trailer de CAÏD, une mini-série française

Les créations françaises ont la cote sur Netflix. Après la série au succès monstre, Lupin, la plateforme s’apprête à dévoiler CAÏD. La création originale, qui repose sur le principe du « found footage » s’offre un premier teaser sur Youtube.

Netflix l’avait promis, les créations françaises seront à l’honneur cette année sur sa plateforme. Quelques semaines seulement après la diffusion de Lupin, qui devrait revenir l’été prochain, le N rouge s’apprête à dévoiler CAÏD. Adapté d’un long-métrage autoproduit du même nom, CAÏD raconte l’histoire d’un réalisateur et d’un caméraman, envoyés tourner un clip de rap au cœur des cités du sud de la France. Mais ils se retrouvent alors embarqués malgré eux dans une guerre des gangs. Dirigée par les mêmes réalisateurs : Ange Basterga et Nicolas Lopez, la série a été conçue comme une expérience immersive reposant sur le principe du « found footage. » Ce genre cinématographique, qui consiste à présenter l’œuvre comme une série d’enregistrement retrouvés, est particulièrement populaire dans le genre de l’horreur. Les films Projet X et Blair Witch reposent sur ce procédé scénaristique et cinématographique.

Sur Netflix en mars prochain

Pour voir si CAÏD aura droit au même succès que Lupin, il faudra patienter jusqu’au 10 mars prochain. À cette date, la plateforme diffusera les dix épisodes de 10 minutes que comporte la première saison. Un format ultra-court par rapport aux traditionnelles 50 minutes d’habitude consacrées à chaque épisode d’une série sur Netflix. Ce sera donc d’autant plus facile de tout regarder d’une traite. On retrouvera au casting Abdraman Diakité, Mohamed Boudouh, Sebastien Houbani (Tout nous sépare) et Idir Azougli (Shéhérazade). La série fait parti du large catalogue de production maison de la firme de Reed Hastings. Pour rappel, le leader du marché va dépenser 19 milliards de dollars en 2021 pour produire des films et séries originaux.