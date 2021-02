Golden Globes : The Mandalorian et Lovecraft Country en compétition

The Mandalorian et Lovecraft Country sont en lice pour le titre de meilleure série dramatique de l’année. Netflix est aussi dans la compétition avec The Crown, Ozark et Ratched. Côté film, Tenet est aux abonnés absents.

Comme chaque année, les Golden Globes vont récompenser les meilleures productions du petit et du grand écran. À quelques jours de la cérémonie, qui se déroulera le 28 février prochain, la Hollywood Foreign Press Association dévoile la liste des nommés dans chaque catégorie. L’univers geek y tient une place de choix et de nombreuses séries et films du genre sont dans la course. Sans surprise, Disney+ fait une entrée remarquée avec sa série dérivée de l’univers Star Wars. The Mandalorian est en course pour le titre de meilleure série dramatique, tout comme la série HBO Lovecraft Country. Elles font face à The Crown, Ozark et Ratched. Pour le grand écran, Netflix entre aussi dans la compétition avec le nouveau film de David Fincher, Mank. Pour remporter la précieuse récompense, il devra battre The Father, Nomadland, Promising Young Woman et The Trial of The Chicago 7. Alors qu’il va bientôt arriver sur Amazon Prime, Palm Springs avec Andy Samberg et Cristin Milioti, est en lice pour le titre de meilleure comédie / comédie musicale de l’année. On retrouve aussi Hamilton disponible sur Disney+, Borat 2 sur Amazon Prime Vidéo, The Prom de Netflix et Music réalisé par la chanteuse Sia. Enfin, Pixar est en course pour le meilleure film d’animation avec ses deux dernières productions : Soul et En Avant. Ils font face à The Croods 2, Over the Moon et Wolfwalkers.

Tenet, grand absent de la sélection

À la surprise générale, le nouveau film de Christopher Nolan ne figure pas dans les listes des concurrents au titre de meilleur film de l’année. Tenet n’a le droit qu’à une seule nomination, celle de la meilleure musique originale. Ludwig Gorranson affrontera Alexandre Desplat pour The Midnight Sky, James Newton Howard pour La Mission et Trent Reznor et Atticus Ross pour Mank et Soul. On notera aussi que malgré son succès auprès du public, la série The Boys ne figure pas parmi la liste des séries comique de l’année. On retrouve en revanche Emily in Paris, qui n’avait pas manqué de faire réagir les Parisiens à sa sortie. Voici la liste complète :

Meilleure série télévisée, comédie/musical

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Meilleure performance masculine dans une série dramatique

Jason Bateman, Ozark

Josh O’Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

Meilleure performance féminine dans une série dramatique

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin, The Crown

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

Meilleure performance féminine dans un film : comédie, musical

Maria Bakalova, Borat 2

Kate Hudson, Music

Michelle Pfeiffer, French Exit

Rosamund Pike, I Care A Lot

Anya Taylor Joy, Emma

Meilleure performance masculine dans une série comédie, musical

Don Cheadle, Black Monday

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Nicholas Hoult, The Great

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Ramy Youssef, Ramy

Meilleure performance masculine dans un film : comédie, musical

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

James Corden, The Prom

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, Personal History Of David Copperfield

Andy Samberg, Palm Springs

Meilleure performance masculine dans un film dramatique

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Tahar Rahim, The Mauritanian

Meilleure performance féminine dans une mini-série ou un téléfilm

Cate Blanchett, Mrs. America

Daisy Edgar Jones, Normal People

Shira Haas, Unorthodox

Nicole Kidman, The Undoing

Anya-Taylor Joy, The Queen’s Gambit

Meilleure performance féminine dans un film dramatique

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDorman, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Meilleur acteur secondaire dans un film

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Jared Leto, The Little Things

Bill Murray, On the Rocks

Leslie Odom Jr, One Night in Miami

Meilleur actrice secondaire dans un film

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Jodie Foster, The Mauritanian

Amanda Seyfried, Mank

Helana Zengel, News of the World

Meilleur réalisateur de film

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, Trial of Chicago Seven

Chloe Zhao, Nomadland

Meilleur film dramatique

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Meilleure série dramatique

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Meilleure comédie ou film musical

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Meilleure musique originale dans un film

The Midnight Sky

Tenet

News of the World

Mank

Soul

Meilleure chanson originale de film

“Fight for You,” Judas and the Black Messiah

“Here My Voice,” The Trial of the Chicago 7

“IO SI (Seen),” The Life Ahead

“Speak Now,” One Night in Miami

“Tigress & Tweed,” The United States vs. Billie Holiday

Meilleur film en langue étrangère

Another Round, Denmark

La Llorona, Guatemala/France

The Life Ahead, Italy

Minari, USA

Two of Us, France/USA

Meilleur film d’animation

The Croods 2

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Meilleur scénario de film

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Chloé Zhao, Nomadland

Florian Zeller and Christopher Hampton, The Father

Jack Fincher, Mank

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Meilleure mini-série ou téléfilm

Normal People

The Queen’s Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels, The Comey Rule

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Meilleure actrice de second rôle dans une mini-série ou un téléfilm

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Julia Garner, Ozark

Annie Murphy, Schitt’s Creek

Cynthia Nixon, Ratched

Meilleur acteur de second rôle dans une mini-série ou un téléfilm