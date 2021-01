Netflix : découvrez le programme de février

En février sur Netflix, il y en aura pour tous les goûts. Comme à chaque fin de mois, la plateforme dévoile le programme des réjouissances avec les nouvelles séries et nouveaux films qui rejoindront son catalogue. Elle va ajouter des classiques du cinéma français, avec notamment la filmographie de Claude Chabrol. Elle lancera aussi la série Tribes of Europa.

C’est un rendez-vous à ne pas rater. Chaque mois, Netflix dévoile le calendrier des sorties sur sa plateforme. En février, il est chargé et réserve de nombreuses surprises aux abonnés. En plus des séries renouvelées en 2021, on retrouvera la filmographie de Claude Chabrol, une nouvelle dystopie allemande : Tribes of Europa et un film avec Tom Hanks : La Mission.

Séries

Mighty Express (saison 2 ) – 2 février

Kid Cosmic – 2 février

Toujours là pour toi – 3 février

Hache (saison 2 ) – 5 février

La cité invisible – 5 février

Brooklyn Nine Nine (saison 7) – 8 février

Ils sont de retour. La joyeuse bande s’offre une nouvelle saison et promet de nous faire rire en ce mois de février. Elle reprendra l’intrigue là où la saison 6 nous avait laissés. Le capitaine Holt est démis de ses fonctions et renvoyé au plus bas de l’échelle. De retour sur le terrain, il va devoir faire équipe avec Debbie Fogel et Jack Peralta. De son côté, la nouvelle capitaine : Kim, tente de s’intégrer. Reposez en paix avec les

Bernard – 12 février

La Grande aventure d’un chien en or – 12 février

The Crew – 15 février

Mon amie Adèle – 17 février

Tribes of Europa – 19 février

En 2070, l’Europe meurtrie est fracturée en plusieurs micro-États après une mystérieuse catastrophe mondiale. Chacune des tribus souhaite dominer l’ensemble du vieux continent et trois frères et sœurs vont devoir lutter pour leur survie dans ce contexte. Cette série allemande mettra en vedette Emilio Sakraya (Warrior Nun), Oliver Masucci (Dark) et James Faulkner (Da Vinci’s Demon). Dans la ligne d’Hunger Games ou encore Labyrinthe, cette dystopie promet une bonne dose de rebondissements et d’action. Les productions allemandes sont souvent très réussies, il faudra espérer que Tribes of Europa ne déroge pas à la règle. On pourrait espérer qu’elle vienne combler le vide qu’a laissé Dark à la fin de sa troisième et dernière saison.

Canine Academy – 24 février

Ginny et Georgia – 24 février

Films

Malcom & Marie – 5 février

La Mission – 10 février

Tom Hanks revient sur nos écrans. L’acteur est à l’affiche de La Mission sur Netflix. Il y incarne le capitaine Jefferson Kyle Kid, vétéran de trois guerres. Cinq ans après la fin de la guerre de Sécession, il sillonne le pays en qualité de rapporteur public et tient les gens informés. En traversant les plaines du Texas, il croise le chemin de Johanna, une enfant de 10 ans capturée 6 ans plus tôt par la tribu des Kiowa et élevée comme l’une des leurs. Kidd accepte de la ramener chez elle. C’est Helana Zengel qui donnera la réplique à Tom Hanks. La jeune actrice avait fait une première apparition remarquée dans le film Benni, sorti le 22 juin dernier en salle.

En passant pécho – 10 février

À tous les garçons : pour toujours et à jamais – 12 février

Madame Bovary – 15 février

Après Truffaut, Chaplin et Lynch, c’est au tour de Claude Chabrol d’avoir le droit à sa collection de grands classiques sur Netflix. Parmi les longs-métrages les plus remarqués de sa filmographie, on retrouve Madame Bovary, adapté du roman éponyme de Flaubert. Le film, sorti en 1991, met en vedette Isabelle Hupert dans le rôle-titre.

Merci pour le chocolat – 15 février

La cérémonie – 15 février

Betty – 15 février

La fleur du mal – 15 février

L’enfer – 15 février

Une affaire de femmes – 15 février

Rien ne va plus – 15 février

Jurassic Park – 16 février

Jurassic Park II – 16 février

Retour vers le futur – 16 février

Retour vers le futur II – 16 février

Retour vers le futur III- 16 février

Jack Reacher : Never Go Back – 16 février

Documentaires

Pole Dance : haut les corps – 5 février

Scene de crime : la disparue du Cecil Hotel – 10 février

Pelé – 23 février