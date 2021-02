Super Bowl : où regarder les publicités diffusées pendant l’événement ?

Si vous êtes plutôt du genre à regarder les publicités lors du Super Bowl, Youtube va vous faciliter la vie. La plateforme organise chaque année une vitrine consacrée aux réclames diffusées pendant les matchs, et cette année ne fait pas exception.

Pendant le Super Bowl américain, il y a ceux qui regardent les matchs et ceux qui se délectent des publicités. Si vous faites partie de cette deuxième catégorie de personnes, YouTube va vous rendre la vie plus facile. Comme chaque année, la plateforme va diffuser les différentes pages de réclame sur sa chaîne dédiée : AdBlitz. Ainsi, vous serez certains de ne rien rater. Si on est souvent tenté de zapper pour éviter les publicités, avec le Super Bowl c’est plutôt l’inverse. Les firmes redoublent d’imagination pour nous propose chaque année des séquences drôles et décalées. C’est aussi l’occasion pour Hollywood de faire la promotion de ses prochaines productions et les bande-annonces sont nombreuses à cette période. Selon Deadline, Disney prévoit de diffuser quatre vidéos pour ce cru 2021. On pourrait découvrir de nouvelles images de Loki, Black Widow ou encore Raya et le dernier dragon. On espère aussi avoir enfin un premier aperçu de Eternals. Le film prévu pour novembre prochain reste encore bien mystérieux.

2021, déjà un bon cru

Les hostilités ont été lancées le 2 février dernier avec Amazon. Le géant du e-commerce s’est offert Michael B.Jordan pour promouvoir son assistant vocal. L’acteur, qui s’est illustré dans Creed, incarne une version humaine d’Alexa dans la publicité. Logitec a recruté Lil Nas X alors que Budlight a carrément invité Post Malone à faire une apparition dans sa vidéo. Le fabricant de bière offre une relecture amusante d’Avengers Endgame, en regroupant tous les protagonistes de ses anciennes publicités. Il ne manquait plus que le fameux « Avengers, assemble » pour que la copie soit conforme.