Overwatch 2 et Diablo 4 ne sortiront pas en 2021

Les jeux les plus attendus de chez Activision Blizzard ont été repoussé à au moins 2022, une bien triste nouvelle pour les fans des franchises qui devront attendre encore un peu.

Overwatch 2 et Diablo 4 ont tous les deux été dévoilés lors de la BlizzCon 2019 et ce sont des titres très attendus par les joueurs. Alors que les fans des franchises attendaient patiemment la BlizzConline des 19 et 20 février pour avoir des nouvelles de ces jeux, il semblerait qu’Activision Blizzard leur ait coupé l’herbe sous le pied. Ces jeux ne sortiront pas avant 2022. L’information a été communiqué dans le rapport des résultats du quatrième trimestre de 2020.

Dans le rapport, Activision Blizzard a déclaré que « nous faisons des progrès significatifs dans le développement d’autres projets clés, dont nous espérons stimuler la croissance en 2022 et au-delà ». Aucune date de sortie précise n’a donc été communiquée mais une sortie à partir de 2022 est l’option la plus probable. Activision Blizzard est aussi actuellement en train de travailler sur un remake de Diablo 2, dont la date de sortie n’a pas non plus été révélée. Les fans de franchise devront donc attendre un peu avant d’avoir quelque chose à se mettre sous la dent.

En ce qui concerne Overwatch, Activision Blizzard a déclaré que « la franchise continue d’engager la communauté avec du contenu in-game » et rappelle que la quatrième saison de l’Overwatch League arrive en avril prochain. On sait déjà que Overwatch 2 aura des missions en coopération, un nouveau mode de jeu, ainsi qu’un nouveau personnage du nom de Sojourn. Le jeu avait été annoncé sur PC, PS4 et Xbox One, mais au vu de sa date de sortie, il est très probable qu’il sorte également sur les consoles nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X et S.