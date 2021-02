Le casque VR d’Apple commence à livrer ses secrets

D’après de premières indiscrétions, le fameux casque VR d’Apple serait doté d’une fiche technique extrêmement solide et d’un prix en conséquence : 3 000 dollars.

Il y a quelques semaines, Bloomberg déclarait qu’Apple devrait probablement lancer un casque VR haut de gamme avant de lancer ses Apple Glass, les fameuses lunettes de réalité augmentée qui font les choux gras de la presse spécialisée. Grâce à The Information, on apprend aujourd’hui de nombreux détails sur cet étonnant projet de la Pomme, dont certaines caractéristiques techniques, mais aussi son prix.

Ces premières indiscrétions sont issues de cette image d’un prototype (ci-dessus). On y retrouve les codes de design d’autres produits de la Pomme, tout en courbes, avec « un viseur courbé et élégant qui est attaché au visage avec du tissu et des bandeaux échangeables ». The Information parle d’un affichage extrêmement haut de gamme. Apple aurait prévu d’intégrer deux écrans 8K à cet hypothétique casque VR. Le produit embarquerait également une douzaine de capteurs afin d’assurer le suivi des mains du porteur, mais également une nouvelle technologie permettant de suivre son regard. Il s’agirait d’un casque dit « mixte » (capable d’afficher de la VR et de la AR). On retrouverait ainsi des caméras à l’avant afin de permettre l’utilisation en réalité augmentée. Apple songerait à plusieurs manières de piloter l’appareil : avec des boutons — dont une Digital Crown comme l’Apple Watch et l’AirPods Max — et le suivi des mains et des yeux.

Enfin, vient la question qui fâche : celle du prix. Toujours selon The Information, Apple aurait prévu de commercialiser son casque VR au prix de… 3 000 dollars. La firme serait au courant que son positionnement tarifaire l’empêchera d’imposer en masse son produit, et elle n’aurait prévu d’en vendre que 250 000 unités lors de sa première année de commercialisation. Cette information reste évidemment à prendre avec prudence, mais cela corrobore celles partagées par Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg estimait lui aussi qu’Apple devrait vendre très cher son casque, mais que son but n’est pas tant de se vendre, mais plutôt de préparer les développeurs à créer des usages VR/AR, lesquels seront ensuite mis en pratique sur les Apple Glass, qui, quant à elles, pourraient bien être amené à remplacer l’iPhone.