Fitbit annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités de santé

L’entreprise spécialisée dans les montres connectées vient d’annoncer la prise en charge de plusieurs nouvelles fonctionnalités de santé, et notamment de suivi de la glycémie pour aider les diabétiques.

Récemment acquise par Google, Fitbit vient d’annoncer l’arrivée de plusieurs nouvelles fonctionnalités liées à la santé sur son application. Première nouveauté notable, l’entreprise permettra désormais aux possesseurs de Charge 4, Inspire 2 et Versa 2 de consulter gratuitement leur journal de suivi sur 7 jours via le tableau de bord Health Metrics. Une possibilité jusqu’alors réservée aux propriétaires de Sense et Versa 3. Les utilisateurs basés aux États-Unis au Canada et en Nouvelle-Zélande pourront également utiliser la fonctionnalité ECG pour suivre leur fibrillation auriculaire directement depuis l’application. Enfin, tous les possesseurs de Charge 4 se verront proposer une mise à jour gratuite, qui leur permettra par la suite de vérifier leur oxygénation sanguine directement depuis leur poignet.

Pour les utilisateurs premiums, Fitbit proposera également un suivi de tendance étendu jusqu’à 30 jours sur Health Metrics. De son côté, le tableau de suivi permettra toujours de consulter le suivi de sa fréquence respiratoire et cardiaque, ainsi que la saturation en oxygène, et la température corporelle.

Suivi de glycémie

Enfin, Fitbit a annoncé l’arrivée d’un nouvel outil outre-Atlantique destiné à faciliter le suivi de la glycémie sur ses montres connectées. Une fonctionnalité particulièrement utile pour la gestion du diabète, qui touche plus d’une personne sur trois aux États-Unis. Ainsi, l’application Fitbit permettra directement de suivre son taux de sucre dans le sang, sans avoir à passer par un logiciel tiers. Il sera cependant nécessaire d’entrer manuellement son taux de glycémie quotidien, l’outil ne servant qu’à assurer un suivi de la tendance glycémique sur le long terme, et à définir des rappels régulièrement. L’outil sera déployé dans le courant du mois de février, uniquement aux États-Unis.